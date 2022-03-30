В Николаеве спасатели продолжают разбирать завалы после нанесенного вчера войсками РФ ракетного удара по зданию облгосадминистрации.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По состоянию на 08:00 30 марта известно о 12 погибших. 33 человека пострадали. Спасатели работают посменно, на месте находятся 8 единиц техники и 28 сотрудников ГСЧС.

Напомним, война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается 35-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за тем, что происходит на фронте и в тылу.

Также мы анализировали главные итоги 29 марта на фронтах и в сфере дипломатии. Генштаб ВСУ заявил, что РФ начала отведение части войск с территорий Киевской и Черниговской областей. Впрочем, на Донбассе, напротив, увеличивается количество сил противника. В Стамбуле вчера прошли переговоры. По итогам реакция Москвы была более позитивной, чем ранее. Президент Владимир Зеленский заявил, что сигналы, которые приходят по итогам переговоров, можно назвать положительными.

"Страна" анализировала, что означают итоги переговоров Украины и России в Стамбуле.

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О том, действительно ли отводят войска под Киевом, а также о "зраде" вокруг переговоров, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.