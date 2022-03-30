Ночью российские войска нанесли три удара по промышленным предприятиям в Хмельницкой области.

Об этом сообщил губернатор региона Сергей Гамалий.

По его словам, пожары локализованы силами ГСЧС, информация о жертвах уточняется.

Напомним, вчера войска РФ нанесли по разрушенному аэродрому в Староконстантинове Хмельницкой области авиаудар, уничтожив последние запасы топлива в городе. В связи с этим мэр призвал жителей города и всех неравнодушных помочь с пополнением хранилищ.

Война в Украине продолжается 35-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за тем, что происходит на фронте и в тылу.

Также мы анализировали главные итоги 29 марта на фронтах и в сфере дипломатии. Генштаб ВСУ заявил, что РФ начала отведение части войск с территорий Киевской и Черниговской областей. Впрочем, на Донбассе, напротив, увеличивается количество сил противника. В Стамбуле вчера прошли переговоры. По итогам реакция Москвы была более позитивной, чем ранее. А президент Владимир Зеленский заявил, что сигналы, которые приходят по итогам переговоров, можно назвать положительными.

"Страна" анализировала, что означают итоги переговоров Украины и России в Стамбуле.

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