Войска РФ вечером 28 марта нанесли удар по нефтебазе в Ровенской области. Спасатели тушат огонь уже более 10 часов.

Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба ГСЧС.

Удар по хранилищу произошел в 21:05 понедельника.Тушение длится уже более десяти часов.

ГСЧС сообщает, что разлива нефтепродуктов за пределы базы нет, опасности для населения тоже. Жертв и пострадавших нет.

Напомним, в МВД ранее сообщили, что Россия начала уничтожать украинские запасы нефти.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается 34-й день. "Страна" подробно рассказывала о событиях вчерашнего дня.

Также мы анализировали главные итоги 28 марта на фронтах и в сфере дипломатии. Бои шли к югу от Изюма: войска РФ пытались открыть себе дорогу на север Донецкой области. Также россияне перешли к позиционной войне под Киевом и в Черниговской области. А в Bellingcat заявили, что трое членов делегации, присутствовавшие на переговорах между Россией и Украиной в ночь с 3 на 4 марта, "могли быть отравлены химическим оружием". Одной из жертв журналисты назвали Романа Абрамовича.

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О том, что произошло на 33-й день войны в Украине, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.