После авиаудара РФ нефтебаза во Львове полностью разрушена
Нефтебаза во Львове, по которой вечером 27 марта войска РФ нанесли ракетный удар, полностью разрушена.
Об этом заявил глава Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий.
"Официальная информация: нефтебаза во Львове, в которую накануне попала ракета, полностью разрушена", - указано в сообщении.
По словам Козицкого, подразделения ГСЧС пытались ликвидировать пожар на протяжении всей ночи. Полностью потушить огонь удалось лишь к семи часам утра.
Напомним, командование ВВС Украины назвало два объекта, по которым во Львове ударили российские ракеты. Это нефтебаза и территория бронетанкового завода. Кроме того, командование ВВС повторило вслед за мэром Львова Андреем Садовым и другими чиновниками тезис о том, что российские ракеты на самом деле "летели в Байдена", который во время атаки выступал в Варшаве. Поэтому командование ВВС считает, что Украине нужно дать дополнительное оружие в виде современных ЗРК западного производства, а также самолеты F-15, F-16 или F-18.
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