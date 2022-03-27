Нефтебаза во Львове, по которой вечером 27 марта войска РФ нанесли ракетный удар, полностью разрушена.

Об этом заявил глава Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий.

"Официальная информация: нефтебаза во Львове, в которую накануне попала ракета, полностью разрушена", - указано в сообщении.

По словам Козицкого, подразделения ГСЧС пытались ликвидировать пожар на протяжении всей ночи. Полностью потушить огонь удалось лишь к семи часам утра.

Напомним, командование ВВС Украины назвало два объекта, по которым во Львове ударили российские ракеты. Это нефтебаза и территория бронетанкового завода. Кроме того, командование ВВС повторило вслед за мэром Львова Андреем Садовым и другими чиновниками тезис о том, что российские ракеты на самом деле "летели в Байдена", который во время атаки выступал в Варшаве. Поэтому командование ВВС считает, что Украине нужно дать дополнительное оружие в виде современных ЗРК западного производства, а также самолеты F-15, F-16 или F-18.

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