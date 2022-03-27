Из-за обстрелов нефтебазы в городе Дубно не нужна эвакуация местных жителей - ни детей, ни взрослых, ситуация контролируемая.

Об этом заявил председатель Ровенской ОВА Виталий Коваль.

По его словам, пожар на объекте локализован. На месте работает 12 единиц спецтехники и 65 спасателей. Химический и радиационный фон в норме.

Напомним, что в Ровенской области российские войска нанесли ракетный удар по нефтебазе в Дубно.

Ранее "Страна" сообщала, что мэр Львова Андрей Садовой рассказал, что российские войска нанесли удар по нефтебазе и по оборонному объекту в городе.

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