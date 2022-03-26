Ситуация с топливом в Украине критическая, пишет в Facebook владелец топливной компании Prime Group Дмитрий Лёушкин.

из-за начала посевной за последние две недели остатки топлива на нефтебазах исчерпаны. Аграрии "высушили" все заправки.

чтобы не закрыться, заправки продают обычный бензин и дизель под видом премиального, чтобы обойти ограничение наценки, установленное Кабмином. Это единственный способ продавать топливо не в убыток.

поставки топлива по морю и через Россию-Беларусь закрыты полностью. В Европе лишних объемов мало. А те, что есть сложно возить, поскольку не выстроена логистика, есть трудности с железной дорогой и не разрушены разного рода бюрократические барьеры для движения бензовозов.

в апреле Украину ждет дефицит топлива, посевная под угрозой срыва, если правительство не примет радикальных и быстрых решений.

Детальнее о ситуации с бензином и дизелем "Страна" рассказывала в материале "Бензина осталось на 5-7 дней".