Несмотря на войну, украинские аграрии активно готовятся к посевной. Работы должны начаться как только среднесуточная температура установится на отметке не ниже 6-8 градусов, что, скорее всего, произойдет к концу марта - началу апреля.

То есть, до аграрной даты "Ч" осталось совсем мало времени. Между тем, многие хозяйства жалуются на проблемы с семенами, удобрениями, топливом. Не говоря уже о том, как вообще проводить работы в условиях военных действий. Власти решили поддержать аграриев доступными кредитами, но, как говорят в селах, далеко не все сейчас решается деньгами.

Например, многие аграрии говорят, что платежи за импорт топлива им блокируют банки под предлогом борьбы с выводом средств.

Мы уже писали, что война в Украине сильно влияет на мировой рынок продовольствия. От того, что будет с нашим урожаем в новом сезоне зависит не только украинский экспорт и валютные поступления в страну, но и цены на еду в мире, и то, удастся ли избежать угрозы голода. Во многом это решит ход посевной кампании.

Разбирались, как украинские аграрии готовятся к весенним полевым работам.

Заблокированные поля, ставка на горох и гречку

Отметим, что немалая часть будущего урожая уже заложена. Осенью хозяйства отсеяли озимые, которые неплохо пережили зиму - большинство посевов находятся в хорошем состоянии. Впрочем, по полям с озимыми бьет война. По данным аграрного комитета Рады, потери озимых из-за военных действий могут составить 28%.

Но, как говорит глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, 40% будущего урожая многих зерновых (в том числе пшеницы) - это яровые посевы. По кукурузе и подсолнечнику зависимость урожая от весенне-полевых работ - 100%.

Смогут ли аграрии отсеяться в условиях войны? Как говорят эксперты, все будет зависеть от нескольких факторов, во-первых, какой будет военная обстановка в том или ином регионе, и сможет ли вообще сельхозтехника выйти в поля, во-вторых, от того, найдут ли хозяйства оборотные средства на посевную, в-третьих, как решится проблема с ресурсами - семенами, удобрениями, средствами защиты растений, топливом.

Рассмотрим эти составляющие посевной-2022 более подробно.

Если говорить о влиянии на посевную военных действий, то в каждом регионе оно ощущается по-разному.

К примеру, во многих хозяйствах Черниговской области говорят, что их поля попали в эпицентр боев, поэтому как сеяться, вообще не понятно. По региону прогнозируют сокращение площадей под посевами до 50% и больше. В одном из хозяйств нам сказали, что подвести семена, удобрения и другие ресурсы практически нереально, поэтому они рассчитывают только на то, что уже заготовлено на складах. Запасов мало, поэтому могут отсеять не все доступные площади и - с нарушением технологий, в частности, по внесению удобрений и средств защиты растений. Что, понятно, может не лучшим образом сказаться на урожае. На востоке страны ситуация такая же - поля из-за военных действий частично заблокированы, ресурсов мало.

В Одесской области жалуются на переполненные зерном прошлого урожая склады - запасы попросту нереально сейчас продать. Поэтому многим хозяйствам не за что готовится к новой посевной. Плюс, хоть и меньше, чем на севере страны, но все равно страдает логистика - ресурс, который все же удается приобретать (к примеру, топливо) попросту не могут довезти.

"Часть южных областей, в частности, Херсонская, которая фактически под оккупацией, и Николаевская, которая под обстрелами, могут вообще выпасть из посевной кампании. Погода там уже позволяет сеяться, но из-за войны работы не идут", - говорит заместитель главы Всеукраинской аграрной рады Денис Марчук.

В западных регионах, которые в плане военных действий на сегодня наиболее спокойные, наоборот, собираются в этом году ударно отсеяться и даже расширить площади под основными аграрными культурами. Тем не менее, в хозяйствах тоже жалуются на проблемы с логистикой, как минимум, говорят об увеличении сроков доставки.

"Особенно сложная ситуация с логистикой в регионах, где идут активные боевые действия. Мы не можем поставлять оттуда семена, поэтому ищем новых поставщиков в более спокойных областях. За счет собственного парка зерновозов, можем обеспечить вывоз средств защиты растений, семян и удобрений", - говорят нам в холдинге Эпицентр Агро". Но у небольших хозяйств парк техники ограничен, следовательно, и особых возможностей для логистических маневров нет.

Денис Марчук говорит, что в сложившейся ситуации многие хозяйства будут делать ставку на культуры, которые не особо требовательны, и быстро созревают, в частности, горох, гречку. Урожай по ним будет уже в июле, что позволит стабилизировать продовольственную безопасность в стране, - отметил Марчук. Также эксперты говорят, что в этом году посадят больше картошки, бобовых, свеклы.

"Если будут проблемы с семенами подсолнечника м кукурузы, мы готовы изменить структуру посевов за счет расширения площадей под пшеницей, гречкой и др.", - отметили в "Эпицентр Агро".

В компании "Укрпроминвест-Агро" говорят, что срывов в посевной сахарной свеклы и производстве сахара не будет.

"Подразделения компании работают в штатном режиме, сейчас идет подготовка к посевной, все необходимые ресурсы и топливо уже находятся на складах компании в Винницкой области. Наши предприятия готовы перерабатывать как собственную свеклу, так и свеклу наших партнеров", - рассказал первый заместитель генерального директора "Укрпроминвест-Агро" Роман Огородов.

В то же время площади под подсолнечником могут резко сократиться - как из-за военных действий на юге, так и из-за проблем с семенами, неопределённости с переработкой и экспортом в новом сезоне (большую часть подсолнечного масла Украина вывозит, для потребностей внутреннего рынка прежние площади под "семечкой" явно лишние).

Где взять деньги на посевную?

Несмотря на то, что в минувшем сезоне Украина получила богатый урожай зерна, который аграрии по большей части успели продать на внешние рынки по хорошим ценам, многие хозяйства заявляют, что денег на весеннюю посевную либо очень мало, либо вообще нет.

Отчасти это связано в тем, что часть средств, которые были наперед оплачены за семена, удобрения, топливо, оказались попросту заблокированными - доставку на сегодня организовать очень сложно или вообще нереально, деньги возвращают далеко не всегда. Хозяйствам приходится оперативно искать новых поставщиков и платить по-новой.

Власти обещают аграриям дешевые деньги под посевную. Недавно Кабмин своим постановлением утвердил механизм льготного кредитования хозяйств - под ноль процентов.

Право на такие кредиты получили компании, с оборотом до 20 млн евро, 75% выручки которых обеспечивает реализация сельхозпродукции. Под нулевую кредитную ставку они смогут получить до 50 млн гривен.

Кредиты будут предоставляться на полгода, оформить их можно до 31 мая этого года. Залогом может быть имущество, которое согласиться принять банк, или зерно на сертифицированном элеваторе. "Зерно принимается с коэффициентом 2,5. Это значит, что для получения кредита в 10 млн гривен, нужно оставить в залог зерна на 25 млн",- пояснили во Всеукраинской аграрной раде.

В программе по кредитованию аграриев принимают участие Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Таскомбанк, ОТП, Укрэксимбанк, МТБ, "Восток", "Альянс", "Кредобанк", "Кредиагриеоль" и др. Список банков пополняется.

Государство со своей стороны дает банкам портфельную гарантию на 80% от суммы кредита.

Но во Всеукраинской аграрной раде обратили внимание на такой нюанс - банки будут давать кредиты только под зерно или имущество, которые находятся на контролируемых Украиной территориях. Причем, какая территория является контролируемой, каждый банк будет решать самостоятельно. В таких условиях дешевые кредиты будут доступны далеко не всем фермерам.

Не хватает семян и удобрений

Важный вопрос сейчас - обеспечение посевной ресурсами, начиная от семян и удобрений и заканчивая топливом. С этим, как мы уже писали выше, на сегодня - большие проблемы.

"На сегодня нам удалось обеспечить потребности в семенах кукурузы на 73%, подсолнечника 0 на 24%", - рассказали в "Эмицегтр Агро". И это далеко не худший результат, так как у некоторых хозяйств, несмотря на приближающиеся сроки старта полевых работ, вопрос с семенами вообще не решен. Тут основные проблемные моменты - пробуксовка с импортом семян и логистические проблемы. Поэтому многие хозяйства готовятся оперативно пересматривать структуру посевов и вносить в почву те семена, которые есть или реально купить.

Что касается удобрений, то тут также есть нюансы.

С одной стороны, как рассказал нам директор по коммуникациям DF Group Олег Арестархов, все, кто хотел, закупались удобрениями еще с осени пошлого года. И до конца февраля нужные запасы уже сформировали. "Но некоторые, особенно небольшие и средние хозяйства, тянули до последнего, ждали весеннего сезонного снижения цен на газ (и, соотвественно, падения цен на удобрения - Ред.)",- говорит Арестархов.

По его словам, очевидно, что в этом сезоне из-за высоких цен на базовые удобрения уровень их внесения в почву снизится.

Что подтверждают в "Эпицентр Агро". "Рассчитав все риски, мы решили пересмотреть нормы внесения удобрений, снизив их на 20%. При этом нормы по средства защиты растений оставили без изменений", - рассказали нам в компании.

Платежи за топливо блокируют банки

Но главной проблемой аграриев на сегодня является топливо. По разным оценкам его дефицит составляет от 200 до 250 тысяч тонн. При том, что сезонные потребности под полевые работы - 240-300 тысяч тонн, то есть, не хватает львиной доли.

"Нам, чтобы обеспечить работу тракторов до 1 июня, нужно порядка 250 тысяч тонн дизельного топлива. В плане поставок перспективы есть на европейском направлении. Мы сейчас собираем данные по аграриям, кому сколько нужно, и будем работать над тем, чтобы обеспечить поставки из Европы", - рассказал Денис Марчук.

Некоторые хозяйства сами пытаются выйти на европейских поставщиков. Но столкнулись с неожиданной проблемой. Как рассказали нам в одной из агрокомпаний, они нашли в Европе трейдера, у которого можно закупить топливо. Но не смогли провести через банк платеж - он не прошел финмониторинг и был расценен как "рискованная сделка", потому компания ранее у этого трейдера топливо никогда не закупала.

Как уже писала "Страна" с начала войны Нацбанк разрешил платежи за границу только с целью закупки критического импорта. Под его определение подпадает и топливо.



Однако при этом банки перестраховываются и блокируют платежи, которые по каким-то причинам им кажутся подозрительными.



"Это огромная проблема для многих аграриев, у которых деньги есть, но закупить топливо невозможно. Вопрос, насколько я знаю, уже поднимали на уровне правительства, но пока решения нет", - говорит источник на аграрном рынке.

"С учетом критичности посевной Нацбанк может обратить внимание на этот вопрос, отправив в банки письмо с требованием максимально содействовать транзакциям на покупку топлива. Уже сейчас нужно публично поднимать эту тему", - прокомментировал нам банковский юрист Александр Ярецкий.

"На днях Кабмин упростил условия перевозок пестицидов, химикатов автомобильным транспортом. Кроме того, продлены сроки действия допусков на право работы, связанной с транспортировкой, хранением такой продукции. Снижены экологические нормы на топливо до уровня Евро-3 и Евро-4 и НДС на топливо, отменен акциз. Это должно сделать и удобрения, химикаты, и топливо более доступными для аграриев хотя не исключено, что в оперативном режиме нужны будут дополнительные решения правительства",- подытожил глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.