Украинское правительство приняло решение компенсировать проценты по кредитам на любые потребности, связанные с сельскохозяйственной деятельностью. Таким образом чиновники намерены поддержать посевную кампанию в стране, рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Сейчас баланс свидетельствует, что Украина обеспечена основными продуктами питания на ближайшие месяцы. Но мы должны думать и о будущем. Правительство внедряет план поддержки посевной кампании, которая должна начаться в скором времени там, где это возможно", - сказал он.

В связи с этим Шмыгаль добавил, что правительство приняло решение компенсировать проценты по кредитам, связанным с сельскохозяйственной деятельностью. Таким аграриям будут предоставляться государственные гарантии на 80% от суммы использованных ими кредитов.

"Это позволит нашим фермерам получать средства для проведения посевной и быть уверенными, что в случае потери урожая они не обанкротятся", - добавил он.

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