Наступила долгожданная весна, а, значит, и время для высадки растений. Это всегда спланированный, четко отлаженный процесс. Профессиональные садоводы, огородники и цветоводы знают точные даты для подготовки почвы, пересадки и подкормки растений, чтобы в результате получить богатый урожай. Ориентируются они в первую очередь на фазы Луны. Давно известно, что она влияет на все живое на нашей планете.

Различают две фазы Луны - Убывающая и Растущая, Новолуние и Полнолуние; знак зодиака, в котором находится Луна.

Когда Луна находится в фазе Убывающая, она благотворно влияет на растения с развитой подземной частью, то есть на корнеплоды: картофель, морковь, свекла, редис и другие.

Растущая Луна благоприятствует растениям с развитой надземной частью, таким как томаты, огурцы, перцы, тыква, бобовые.

Два дня в месяце - день Новолуния и Полнолуния - считаются неблагоприятными ни для каких манипуляций с растениями.

Кроме этого, есть еще один фактор для определения благоприятного или неблагоприятного дня для дачных работ - знак зодиака , в котором находится Луна. Он может быть плодородным, неплодородным или нейтральным.

Самыми плодородными знаками являются Телец, Рак, Весы, Скорпион, Козерог Рыбы. Если учесть фазу Луны и вид культуры, которую запланировано выращивать, то растение быстро укоренится, будет стойким к внешним неблагоприятным воздействиям, и даст полноценный урожай.

Неплодородные знаки: Овен, Лев и Водолей. В такие дни лучше ничего не сажать.

Нейтральные знаки Близнецы, Дева и Стрелец. Такие дни считаются малоплодородными, если есть возможность рекомендуется подождать более хорошего периода.

Учитывая все указанные факторы, мы составили лунный посевной календарь на весну 2022 года, который предлагаем вниманию читателей "Страны".

Мы также публикуем таро-гороскоп на 2022 год для каждого знака в соответствии с основными четырьмя стихиями.