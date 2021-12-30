Следующий год Водяного Тигра принесет необходимый жизненный опыт каждому представителю зодиака. Это поможет в будущем избежать неприятных ситуаций, а приятные - создавать самим. Ведь, согласитесь, нет ничего лучше, чем собрать за одним столом дорогих и близких людей, поделиться с ними своими успехами и выпить бокальчик шампанского или вина - за всё хорошее!

Ниже составили гороскоп на 2022 год для каждого знака зодиака, который расскажет, чему год Тигра научит каждого из нас.

Овен (21.03 - 20.04)

Год Тигра станет для Овнов эффективным и удачным. Главный урок, который вам необходимо извлечь - научиться радоваться происходящему и быть благодарным за то, что имеете. Если раньше вам приходилось крутиться, как белка в колесе, и трудиться, не покладая рук, то сейчас пришло время немного пожить в свое удовольствие. Представители вашего знака уже в мае-июне могут открыть для себя тот факт, что у известности и востребованности есть обратная сторона медали. Впрочем, как бы иначе на вас снизошло озарение о том, что знаменитости - обычные люди и их слава является скорее бременем, если бы вы не стали звездой. Существует только один выход из сложившегося положения - уехать туда, где о вас никто не знает, или научиться жить со своими проблемами и фобиями. Ваша жизнь в 2022-м однозначно не будет похожа на ту, которую вы транслируете в соцсетях. Зато к осени вы почувствуете вкус больших денег, которые позволят вам если не всё, то очень многое. И изрядно побаловав себя и родных роскошью, вы окажетесь там, где оказываются все богатые люди - в гордом одиночестве и с мыслями о том, что "счастье не в деньгах". Точнее, не только в них. В общем, многие ваши приоритеты и ценности поменяются. Вы встретите на своем пути много приятелей, увидите их сильные стороны, найдете такие же черты в себе и испытаете гордость за себя и свои заслуги.

Телец (21.04 - 21.05)

Вам нужно чаще позволять себе испытывать и выражать самые разные эмоции - от радости, счастья, восхищения, детской наивности, томного ожидания до разочарования, досады, злости, гнева и даже ярости. За проявление негативных эмоций придется извиниться перед теми, кто вам дорог. Зато такая палитра разнообразных чувств позволит вам понять, что есть что-то помимо молчаливого равнодушия с вашей стороны. Многие люди представляют вас замкнутым, поэтому чаще общайтесь о том, что вас беспокоит и что вы чувствуете. Ведь эмоции - это важная часть человека. Не вините себя за промахи, срываясь на близких. Одним из творческих заданий для Тельцов станет научиться веселиться и не бояться быть глупым, дурачиться и наслаждаться жизнью. Выберите себе время, когда можно оторваться с друзьями от души. Поверьте, юмор, радостный хохот и милые приколы пойдут вам на пользу. В летний период у Тельцов наладится личная жизнь. Вы получите опыт отношений, когда вторая половинка не будет вас "пилить", а окружит заботой и вниманием. И есть огромная вероятность, что такие отношения вам безумно понравятся. В стремлении сделать ваши отношения лучше, вы сможете достичь понимания с самим собой и выработать действенную методику взаимодействия с окружающими.

Близнецы (22.05 - 21.06)

В 2022 году вы сможете избавиться от ненужной скромности и застенчивости. Помните, что это самый верный путь к забвению? Поэтому в свою жизнь важно привнести чуть больше самоиронии. Как бы там ни было, вы поймете, что попасть в смешную или неловкую ситуацию может каждый, но достойно из нее выйти можно только за счет юмора и сарказма. Раскрепостившись, вы сможете смелее высказывать своё мнение даже тогда, когда оно будет отличаться от большинства. Поймите наконец, что иногда каждый из нас выглядит нелепо, но можно разрядить ситуацию, если весело посмеяться над ней. Кстати, этот год принесет Близнецам больше востребованности и внимания от противоположного пола. Вы почувствуете, что значит быть привлекательным, флиртовать, соблазнять и цеплять внимание незнакомого человека, не прилагая к этому особых усилий. Такой опыт поможет развить вашу интуицию и различать тихий шепот вашего скрытого бессознательного от фантазий, продиктованных логикой и интеллектом. В вашей жизни будет происходить множество ситуаций, когда понадобится "отключить мозг". Так вы наконец-то сможете встретить своего лучшего друга - себя. И каждый раз, когда вам предстоит сделать выбор, делайте это с учетом собственных интересов, тем самым укрепляя уважение окружающих к самому себе.

Рак (22.06 - 22.07)

Вам предстоит найти золотую середину между самоуверенностью и нерешительностью. Это ваш залог здоровой самооценки на следующий год. Чтобы выработать более конструктивный взгляд на жизнь, измените некоторые устаревшие мнения и ценности. Особенно это касается взаимодействия с окружающими и рабочих моментов. Если вы один раз столкнулись с обманом, не обязательно в остальных видеть лжецов. А вот ревность и зависть не всегда стоит воспринимать как нечто негативное и разрушающее. Эти чувства могут стать стимулом для саморазвития и карьерного успеха. Многие Раки откроют для себя, что мир не только черный или белый. Вы сможете увидеть, насколько ваша жизнь ярче и разнообразнее. Некоторые внезапные и непредвиденные ситуации вас не будут так сильно раздражать, как раньше. Вы станете спокойнее и мудрее. Если вы будете искренними с людьми, сможете лучше понимать, что именно они могут говорить о вас за спиной, и как вам на это реагировать. Во всяком случае, вы научитесь критичнее анализировать услышанное и поймёте, что ненужный совет - самая дешевая вещь в мире.

Лев (23.07 - 23.08)

В 2022 году Львы поймут, что необязательно работать с утра до ночи, чтобы быть на хорошем счету у начальства. Вы должны как никто другой понимать, что в наше время ценится не продолжительность рабочей смены и проведенное на посту время, а умения и навыки, которые вы можете применить в случае необходимости. Как говорится, "солдат спит, служба идёт", поэтому позволяйте себе чуть больше отдыха, чем обычно. Еще важный совет на год Тигра - отнеситесь серьезнее к финансовым вопросам, научитесь просчитывать возможные последствия ваших дел. Потому что даже одно опрометчивое решение может повлечь за собой болезненные для вашего кошелька последствия. Если вы слышали что-то о критическом мышлении, то в год Тигра научитесь им пользоваться безукоризненно, не оставив шанса никому обвести вас вокруг пальца. Важное место в вашей жизни займет чувство юмора, для использования которого, как известно, необходимы спонтанность и быстрая реакция, а не инструкция по эксплуатации. Но не переживайте, если в самом начале ваши шутки не будут воспринимать, наберитесь терпения и оттачивайте мастерство каждый день. В конце концов, вы обретете свой стиль, опираясь на попытки развеселить родных и близких. Конечно, иногда критика в ваш адрес будет неизбежна, зато вы сможете понять, где перешли черту и затронули болезненные точки.

Дева (24.08 - 23.09)

В следующем году вы поймете, что самое важное в вашей жизни - это забота о собственном здоровье. Это означает не только своевременное прохождение медосмотра, бережное отношение к организму, щадящий график физических тренировок, но и регулярные посещения профильных специалистов, а также правильное питание и отказ от вредных привычек. Поверьте, такое трепетное отношение к самой себе может оказаться довольно приятным, что станет для вас настоящим открытием. Еще один навык, которому вас научит год Тигра - сила воли и правильная оценка людей. Вы сможете обуздать все свои "не хочу" и "не могу". В будущем весь этот опыт и умение отбросить все обещания и витиеватые слова-отговорки, поможет вам видеть суть поступков окружающих людей. Особенно это касается романтических отношений. В самом начале горькая правда может вызвать неприятные ощущения, но со временем это убережет вас от душевных терзаний.

Весы (24.09 - 23.10)

В год Тигра вы поймете на практике, что значит не давать остальным ездить на себе. Можете смело гнать в шею всех, кто захочет сесть вам на шею и свесить ноги. Конечно, такие изменения в поведении не останутся незамеченными. Часть знакомых сочтет вас зазнавшимся или высокомерным человеком, но это не должно вас заботить. Остаться хорошим для всех вокруг невозможно. В конце концов, вы не стодолларовая купюра, чтобы всем нравиться. В личной жизни изменения произойдут у одиноких Весов, вокруг которых всегда было достаточно поклонников из числа представителей противоположного пола. На этот раз вам предстоит сделать серьезный выбор, чтобы не потерять кого-то важного в своей жизни при всём обилии выбора. Слушайте то, что подсказывает вам ваше сердце. Категоричность и принципиальность - не лучший помощник ни в карьере, ни в романтических делах. В период отпусков (с июня по сентябрь) вам придется тренировать осознанный подход к решению проблем и научиться видеть тех, кто к вам по-настоящему тепло относится. Возможно, за этот год вы поймете, какие мосты не нужно было сжигать полностью. Вдруг вам захочется позвонить человеку, который не уходит у вас из головы, а для такого звонка желательно всегда оставлять себе чуть больше места для манёвра.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Забота о себе станет главным уроком для вас в 2022 году. Вы осознаете, что любить себя значит отдалять от себя проблемы, не вмешиваться в конфликты и беречь свою нервную систему от стрессов. Еще вы наконец-то поймете, что единственным человеком, с которым вы точно проживете всю жизнь, являетесь вы сами, поэтому и переживать о спутнике нет необходимости. Звезды советуют вам обратить внимание на здоровье и саморазвитие. Читайте больше книг, посещайте лекции, тренинги, музеи, учитесь чему-то новому у своих друзей, просто отдыхайте в тишине. Вторым навыком в год Тигра станет поднятие своей самоценности. Как минимум, нужно перестать ругать себя за лишнюю съеденную шоколадку, если в какой-то момент она вам стала необходима. Кроме всего прочего, вы обретёте гармонию и поймете, что можете стать счастливым даже если рядом с вами никого не будет. Следующий год станет началом принятия себя настоящего.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Вас ожидает несколько важных уроков в разных сферах жизни. Во-первых, вам предстоит научиться по-настоящему заботиться о себе, а не только покупать шоколадки с булочками для поднятия настроения. Вы сможете подобно родителю делать для себя что-то полезное и интересное одновременно. Иногда строгая диета и физические нагрузки - это большее проявление любви к своему организму, чем покупка очередного платья или пары туфель. Звезды предсказывают, что год Тигра сделает вас осознанным человеком, который разберется в своих потребностях. Вы также лучше поймете, что скрывается за поступками некоторых людей. Иногда на выпады в вашу сторону не нужно реагировать. В 2022 году вы потеряете вкус к неразумной экономии, но постарайтесь направить средства на что-то важное, чем просто безделушки, греющие душу. Год Тигра покажет, насколько люди важны в вашей жизни. Вас многому научат друзья и знакомые. Возможно, опыт будет приходить в вашу жизнь через ссоры и конфликты. Но решая проблемы и примиряясь с проблемными ситуациями, вы научитесь отстаивать свои границы. Иногда новые знакомые подскажут свежие идеи. А там, где будет продуманный план, будет и его реализация.

Козерог (22.12 - 20.01)

В год Тигра вы усвоите только те уроки, которые захотите, если примите во внимание необходимость быстрого темпа жизни и саморазвития, которых все ждут от вас. Сидеть на одном месте у вас не получится, будет много поездок и встреч в разных городах. Время для принятия верного решения заметно сократится, зато вы сможете быть более гибкими и не станете корпеть над работой неделями. Разнообразие интересных проектов вас может удивить. Однако астрологи советуют на все предложения сразу говорить "да", а потом уже наблюдать, что из этого получится. Весной у вас появится шанс взглянуть на знакомых людей под новым углом. И это приведет также к свежему взгляду на самого себя. В середине года вы серьезно прокачаете свою самооценку, сможете увидеть мир намного более ярче, чем видели раньше. Тигр натренирует вас и сделает сильнее и решительнее, поэтому вы перестанете бояться ошибок, научитесь воспринимать проблемы как неизбежные составляющие на пути к успеху. Осенью 2022 года вы поймете, что стали креативнее и научились побеждать. К концу Тигрового года вы подойдете с желанием стабильных отношений и пополнения семьи.

Водолей (21.01 - 20.02)

Год Тигра подарит вам немного легкости и расслабленности. Вы научитесь шагать по жизни, улыбаясь своим проблемам и относясь к ним с необходимой долей юмора. Некоторые скептики задумаются над тем, что реакция на событие во многом определяет ее развязку. Если проще относиться к сложным жизненным ситуациям, то можно добиться более эффективных действий по устранению трудностей. То есть когда ум концентрируется на успешном результате, это помогает получать удовольствие от процесса борьбы. Даже в тех случаях, когда это касается конкуренции за руководящую должность или других аспектов. С другой стороны, год Тигра - это про необходимость держать себя в тонусе. И здесь речь идет скорее не про труд, а про ограничение привычных удовольствий. Научитесь получать кайф от работы, и будете неотразимы в любой момент жизни. Человека, довольного собой и своей жизнью, невозможно застать врасплох. Даже наедине с самим собой он чувствует себя кинозвездой, а не ленивцем, медленно ползущим вверх и попутно жмурясь от солнца, зевая и засыпая. Уже в феврале-марте вы получите урок доброты, оказав помощь тому, кто в ней будет действительно нуждаться. Возможно, вы поймете, что сострадание не означает слабость и наоборот, обсуждение недостатков успешных и сильных духом не делает хлюпиков и мямлей краше. Станьте тем, кому безразлична чужая жизнь, займитесь своей собственной. Тем более, что именно в год Тигра вы сможете результативно дать отпор всем недоброжелателям.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Рыбам год подарит удивительное умение - ощущение жизни в моменте. Это бесценное удовольствие, когда прошлое неважно, а будущее не пугает. По своей натуре Рыбы такие же деятельные, как Тигр, поэтому в течение всего года вы сможете держать нос по ветру, обходить все подводные камни, не трястись в панике перед принятием важного решения, стать более осмотрительными, решительными и смелыми. Важно поступать уверено и продуманно. За счет взвешенных решений и выхода из проблемных ситуаций ваша самооценка вырастет. Главное - не сдавайтесь и стойте до последнего. Пусть вас начнут заботить только собственные интересы. Не переживайте, здоровый эгоизм еще никому не навредил. Осенью вы можете столкнуться с неразрешимыми трудностями на пути к своей цели. Что же, если по не зависящим от вас причинам вы не сможете двигаться в нужном направлении, то лягте и ползите. Рано или поздно ситуация сложится наилучшим для вас образом. Всё достижимо, если сильно этого хотеть. К зиме 2022 года вы научитесь видеть людей буквально насквозь, это подскажет вам с вероятностью на 100%, с кем можно водиться, а кого лучше избегать. Но важное наблюдение: звезды советуют вам стать более открытыми с теми, с кем вы на одной волне.