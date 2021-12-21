Никто не станет спорить с тем, что кошки - одни из самых грациозных, нежных и милых созданий во всем мире. Однако дикие кошки отнюдь не такие безобидные, как их домашние сородичи. Они восхищают своим горделивым нравом, поведением в прайде и другими характеристиками, которые различаются в зависимости от вида семейства кошачьих. Какие-то виды обитают в горах и предпочитают суровый и холодный климат, другие - жители саванны, третьи - не прочь порыбачить или устроить своей жертве засаду в кустах.

Рожденные в год Тигра (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010) как никто другой понимают, кому обязаны своим вечно рвущимся наружу инстинктам, строптивому характеру и неконтролируемым импульсам. Не зря на востоке именно Тигр считается царем всех зверей, символом власти, могущества и главным тотемным животным.

Характеристики хозяина года легко угадываются в зависимости от вашего знака зодиака, поэтому узнать, какой кошкой вы могли бы быть, можно узнать по дате вашего рождения.

Сервал (21 марта - 20 апреля)

Рожденные весной люди отличаются экзотической красотой и твердым характером. Иногда они испытывают неконтролируемые вспышки гнева, практически никогда не отступают от своих принципов, отличаются энергичностью и продуктивностью в работе. Сервал считается одним из самых эффективных хищников, поэтому люди, рожденные под этим знаком, никогда не вернуться домой без "добычи". Они всегда готовы постоять за себя и собратьев, прекрасно чувствуют себя как в квартире, так и в загородном доме, и умеют защитить свою территорию. Уши сервала настроены не хуже локаторов и улавливают любые шорохи жертвы, поэтому их невозможно обвести вокруг пальца или пытаться манипулировать его решениями. Сервал символизирует высокий статус и богатство покровителя, нередко общение с ними приносит хороший доход и финансовое благополучие всему коллективу.

Гепард (21 апреля - 21 мая)

По скорости принятия решений и эффективности вас можно сравнить только с гепардом. Еще вы преданный и семейный тип личности, как и ваш знак-хищник. В компании вас выделяет уверенная походка, отменное чувство юмора и элегантность. За эту жгучую смесь вас нередко называют королями сарказма. То, как вы находите общий язык с людьми, которые намного выше вас по социальному положению, всегда вызывает восхищение и зависть у окружающих. Являясь самым миролюбивым из знаков, вы нападаете первым только в редких случаях, когда чувствуете реальную опасность. В любой конфликтной ситуации вы достойно держите удар и никогда не прощаете своих обидчиков.

Пантера (22 мая - 21 июня)

Вас отличает необыкновенная харизма и грация, благодаря которой вы будто заманиваете свою жертву и наносите ей атакующий удар. Невозможно забыть взгляд пантеры, если хоть один раз с ней повстречаться на пути. Внутри она всегда хранит некоторую загадку, которую сложно разгадать простому обывателю. Когда она смотрит на вас внимательно и спокойно, будьте готовы, что напасть кошка может в любой момент. А ее сосредоточенный взгляд занимает лишь несколько секунд, пока она разрабатывает безошибочный план нападения. Игры с пантерой опасны хотя бы потому, что она способна предугадывать поведение противника.

Снежный барс (22 июня - 22 июля)

Ирбисы очень скрытны по своей природе и редко открывают душу перед незнакомыми людьми. В компании вы предпочитаете не высовываться - больше молчите и наблюдаете за происходящим. Вы привыкли охотиться в одиночку и никому не доверите слишком ответственное поручение. А для того, чтобы войти к вам в доверие, окружающим придется изрядно потрудиться. Впрочем, все действия будут насмарку, потому что приручить вас все равно не получится. Барс - весьма творческая натура и обожает в одиночестве наслаждаться живописными видами. В компании вы скрытны, но если придется постоять за себя - пустите в дело и когти, и зубы. Возможно, по этой причине у вас практически нет врагов.

Лев - 23 июня -23 августа

Вы гордые, сильные, мощные натуры по характеру и силе воли, царственные и магнетические по поведению, всегда встанете на защиту львят и уничтожите врагов. Когда вы говорите, остальные молчат, загипнотизированные вашей речью. Львы всегда являются лидерами и формируют вокруг себя коллективы. Несмотря на воинственный нрав, вы настоящие хозяева в доме. С родными вы услужливы и покладисты, а в жилище поддерживаете полный порядок и уют. Все знают, какие вы аккуратисты и командиры, поэтому по первому вашему недовольному рыку начинают наводить порядок и выполнять поставленные вами задачи. Также вы обожаете подарки, комплименты и внимание. Любите всех, кто за вами ухаживает, а тех, кто вас пытается дразнить, можете уложить одной лапой. В некоторые моменты может показаться, что ваша любовь безгранична, ведь вы одинаково хорошо относитесь к порядочным людям. А вот врагов считаете недостойными своей кровной мести, поэтому попросту их игнорируете. И это худшее наказание для тех, кто хоть однажды познал вашу любовь, доброту и щедрость. Вылечить душевные раны после последней встречи со Львом будет сложно.

Пума (24 августа - 23 сентября)

Пума - одна из самых умных, любопытных и расчетливых кошек. Благодаря своему окрасу она способна сливаться с любым обществом и при этом оставаться незаметной в компании, если это ей надо. Из вас выходят настоящие шпионы и разведчики, поскольку вы способны словно губка впитывать всю информацию. Блестящая память позволяет сортировать всё услышанное на важное и несущественное. Вы знаете, как составить о себе правильное первое впечатление, но почуяв подвох хоть в чем-то, тут же превращаетесь в своенравного зверя. В плане принятия решений вы будете стоять исключительно на своём мнении, не давая другим даже пискнуть. Если вы что-то себе запланировали, сбить вас с толку будет невозможно. Тем, кто посмеет наступить вам на хвост, не позавидуешь, - пума подкараулит в темном переулке и уложит на обе лопатки.

Леопард (24 сентября - 23 октября)

Древние греки называли леопардов детенышами льва и пантеры. Незнающие современной классификации, они точно определили черты одного из самых грациозных представителей крупных кошек. По характеру леопард страстный и соблазнительный, непредсказуемый и опасный, очень адаптивный и незабываемый. Их отличает способность быстро привыкать ко всему новому. Для леопардов, как и львов, очень важна семья и круг единомышленников. Они всякий раз замечают фальшь и неискренность в других подобно тому, как леопарды видят в шесть раз лучше в ночное время, чем их жертвы. Пожалуй, важной составляющей леопардов является семья. Высокомерие и лень обычно касаются только мужчин-леопардов. Они также чаще позволяют кому-то любить себя больше, чем готовы любить сами.

Каракал (24 октября - 22 ноября)

Вы - настоящая восточная красавица, дикая и ласковая одновременно, таинственная и необычайно эффектная. Каракалы встречаются как дикие, так и выведенные в неволе, но к своим врагам они одинаково безжалостны. Каракал в переводе с тюркского означает "черное ухо", поэтому эти животные наделены умением постигать скрытый смысл человеческих мыслей. В душе каракалы склонны всех вокруг контролировать, отличаются изменчивым настроением и склонностью к тайной власти. Железная уверенность каракалов в своей правоте не позволяет им идти на компромиссы, а сверхъестественное умение докапываться до сути многих явлений наделяет обладателей уникальным интеллектом. Эти кошки могут выживать в разных условиях, однако важно помнить, что они очень чувствительны и сентиментальны.

Кот (23 ноября - 21 декабря)

С первого взгляда вы напоминаете милый "комочек шерсти", но внутри вас живет настоящий хищник, который если разозлится, то готов расцарапать обидчика так, что мало не покажется. Впрочем, так же быстро вы отходите и прощаете окружающих. С друзьями вы готовы веселиться до утра, а неприятелей с ума сведете своими утренними мяуканьями. Конечно, всерьез навредить кому-то вы не осмелитесь, но нагадить в тапок сможете легко. Вас можно назвать двойственной натурой, поскольку в незнакомом обществе вы можете испытывать тревогу и недоверие. Примечательно, что домашние коты отличаются уникальным набором индивидуальных качеств и характеристик, поэтому считаются самыми загадочными в понимании людей. Они точно придут ластиться только к тому единственному, кто их кормит и ухаживает за ними, наградив хозяина отменной порцией урчаще-мурчащих позитивных вибраций.

Ягуар (22 декабря-20 января)

Эти кошки внешне очень похожи на леопарда, но значительно превосходят его по размерам, способны неплохо плавать. Они насколько красивые, настолько же и опасные, поэтому вокруг них всегда много таинственности, легенд и суеверий. Центральной нитью их характера проходит храбрость, неукротимость, свирепость. Возможно, именно поэтому многие народы характеризовали ягуара, как "зверя, убивающего одним прыжком". В охоте ягуары предпочитают одиночный стиль, у самцов охотничий участок по форме представляет треугольник, что говорит о лидерских амбициях представителя. Ягуар крайне нетерпим к пумам и другим на своей территории.

Бенгальский тигр (21 января - 20 февраля)

Вы наделены необычайной силой и страстью, поэтому можете победить врага, который вдвое больше вас самих. В некоторых ситуациях вы проявляете нечеловеческие эмоции - можете быть спокойны и собраны в стрессовые моменты, становитесь беспощадным, не нуждаетесь в сне и отдыхе, пока не поквитаетесь с обидчиками. Вы яркий индивидуалист, у вас жесткий и вспыльчивый характер, но вместе с тем благородный и справедливый. В ваших поступках нет злого умысла или подлости. Однако эгоизм практически всегда берет верх над вашей щедростью и мыслями о благополучии соплеменников. Быть может, именно поэтому свои нужды Тигры привыкли всегда ставить на первое место. Порой ваши идеи настолько заразительны, а ваша воля - сильна, что это наделяет задачи, которые вы ставите перед остальными, практически гипнотическими свойствами. Несмотря на то, что вы намного мощнее остальных представителей гороскопа, звезды не рекомендуют вам злоупотреблять своей силой.

Рысь (21 февраля - 20 марта)

В жизни вы великолепные актрисы и манипуляторы. Те, кто влюблен в вас, могут бесконечно вами любоваться даже не подозревая, что происходит в вашей душе на самом деле. За улыбкой и радостью вам легко скрыть свой страх одиночества, подавленность или разочарование. Рыси - экстравагантны и трудоспособны, отличаются добродушным характером, который может быть изменчивым в зависимости от обстоятельств и настроения. Но в целом вы миролюбивы. Вам лучше отойти от проблемы или конфликта, чем окунуться в них с головой. В жизни аккуратны, но часто бываете рассеянными. Двойственность натуры Рыси прослеживается и в умении доверять. Они верят вам до первого обмана, а потом лучше от них спасаться бегством, потому что желание сделать еще больнее тем, кто затронул их чувства, изменить нельзя.