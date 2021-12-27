С 27 декабря 2021 года начинается период убывающей Луны, который окончится новолунием в созвездии Козерога и принесет всем знакам зодиака период, связанный с понижением общего жизненного тонуса и возможным проявлением хронических заболеваний.

В постпраздничный период появляется большая вероятность депрессивного состояния, обманов и неудовлетворенности, поэтому это время важно провести только решая самые актуальные жизненные вопросы и находясь в кругу самых любимых и близких людей.

Предлагаем гороскоп на предстоящую неделю - с 27 декабря по 2 января.

Овен (21.03 - 20.04)

Если испытываете трудности, всегда можете обратиться к своим друзьям. Несмотря на неделю праздников, у вас получится поговорить по душам с теми, кому вы можете доверять. Также звезды советуют вам оглядеться по сторонам - у одиноких Овнов может быть судьбоносная встреча в этот период. Поэтому будьте начеку.

Телец (21.04 - 21.05)

Конец года для Тельцов - хорошая возможность завершить рутинные задания. Лучше использовать неделю, чтобы принять важное решение. Не бойтесь покидать свою зону комфорта и пробовать что-то новое. Вас ждет интересная жизнь, нужно только чуть-чуть сменить фокус восприятия.

Близнецы (22.05 - 21.06)

На этой неделе необходимо сделать как можно больше подарков самому себе. Не жалейте ни денег, ни сил на то, чтобы угодить себе любимому. Совсем скоро вас ожидает крупный доход, поэтому все окупится в несколько раз.

Рак (22.06 - 22.07)

Неделя подходит для того, чтобы наладить отношения в семье. Вы слишком много времени уделяете работе и второстепенным вещам, поэтому настало время исправить ошибки. Распланируйте 2022 год, постарайтесь четко расписать свои мечты с целями и определить самые главные приоритеты.

Лев (23.07 - 23.08)

Астрологи советуют Львам в любой ситуации рассчитывать на поддержку близких. Они всегда вам помогут и утешат в любую минуту, даже жертвуя своим временем и комфортом. А вот если будете претерпевать сложности в одиночестве, они могут и разозлиться на вас. Поэтому мигом набирайте "телефон доверия" - брата, маму, сестру или мужа, и рассказывайте им, что вас тревожит.

Дева (24.08 - 23.09)

Дев ждет удачный период в личной жизни. Ваш любимый человек подарит вам незабываемые эмоции на этой неделе. Звезды сулят вам благоприятный период для достижения поставленный целей. Начинайте действовать, пока остальные заняты новогодними приготовлениями.

Весы (24.09 - 23.10)

Неделя подходит для учебы и того, чтобы подтянуть все хвосты по работе. Некоторые представители вашего знака захотят записаться на интересный курс или прослушать полезные лекции. Что ж, это вполне в стиле Весов, которым всегда нужно успеть стать чуточку умнее каждую минуту.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Одинокие представители знака получат все шансы, чтобы встретить свою любовь на этой неделе. Произойти это может тогда, когда вы совершенно не будете готовы к встрече. Поэтому расслабьтесь и не выглядывайте того единственного по сторонам. Ваша судьба сама вас найдет.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Стрельцов ждет успешная рабочая неделя и довольно суетливая встреча Нового года. Но чтобы достичь еще больших высот, вам необходимо показать себя перед руководством. Впрочем, результатами своей работы вы будете весьма довольны, поэтому сможете расслабиться и провести праздники так, как давно хотели.

Козерог (22.12 - 20.01)

Благоприятное время для поездок и решения важный деловых вопросов. Покупки и оплату счетов рекомендуется совершать в первой половине недели. Некоторых представителей вашего знака ждет встреча с людьми из далекого прошлого. Астрологи предупреждают, что свидание выдастся не слишком приятным, поэтому не стоит делать никаких резких телодвижений.

Водолей (21.01 - 20.02)

Успех уже близко! Не сдавайтесь и работайте в привычном темпе. Энергия будет бурлить, поэтому направляйте ее в правильное русло и придерживайтесь графика. Важно контролировать свои желания, чтобы в решающий момент справиться со всеми вызовами. Враг не дремлет, так что продолжайте наносить ему упреждающие удары.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Неделя идеальная для планирования, а действовать начнете с нового 2022 года, который откроет перед вами массу новых и приятных возможностей. На вас лежит главная ответственность - не упустите счастливые шансы, которые будет подбрасывать вам судьба.

До Нового года остается несколько дней, поэтому читателям будет полезно узнать, что приготовить на Новый год, как не допустить похмелья и облегчить его и что подарить на праздник мужу и парню, женщинам, родителям, детям, друзьям и коллегам.