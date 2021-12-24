Новогодние праздники - это веселье, музыка, долгожданные встречи с друзьями и родственниками и, конечно же, праздничное застолье, с изобилием разнообразных блюд и горячительных напитков. Мы не представляем себе Новый год без шампанского. Бокал любимого игристого, конечно, не навредит нашему организму. Но если не рассчитать свои силы и перебрать с алкоголем, на утро можно столкнуться с такой неприятной ситуацией, как похмелье.

Его симптомами является головная боль, тошнота, рвота, диарея. Это есть ни что иное, как отравление алкоголем. Болезненные ощущения вызваны обезвоживанием и повышением концентрации в организме токсических веществ. Похмелье может длиться от 24 до 72 часов. Это зависит от количества и качества выпитого спиртного и от индивидуальных особенностей человека.

Чтобы утро 1-го января было действительно добрым, врачи рекомендуют во время застолья употреблять как можно больше воды без газа, не нагружать желудок слишком тяжелой жирной пищей, не переедать, а понемногу закусывать. Старайтесь употреблять алкоголь в умеренной дозе и не смешивать разные спиртные напитки.

Если все же на утро проблем избежать не удастся, ни в коем случае не похмеляйтесь спиртным. Эффект от этого, конечно, будет, но кратковременный. Похмелье быстро вернется, а вот нагрузка на печень увеличится вдвое.

Пейте больше жидкости: щелочная вода без газа, сладкий чай с лимоном, томатный сок, компоты и витаминные смузи. Фруктовые соки, в которых содержится фруктоза, отвары трав - ромашки, мяты, мелиссы - ускоряют выведение токсинов из организма. Рекомендуется воздержаться от употребления кофе, он лишь усугубит обезвоживание.

Сырое яйцо, выпитое за некоторое время до, во время или после застолья, помогает витаминам группы В. Именно они отвечают за переработку этанола в организме.

Куриный бульон, кисломолдочные продукты, овсянка, бананы - ваш рацион на этот день. Воздержитесь от жирной, жареной пищи.

Проверенный дедовский способ - рассол. И он действительно помогает восстановить щелочной баланс организма за счет содержания в нем солей и эфирных масел укропа.

Разумно будет за некоторое время до предполагаемого застолья выпить антипохмельное средство. В их состав входят активно действующие вещества, такие как аспирин, сорбенты, витамины группы В, янтарная кислота.

Если "специального" препарата не оказалось под рукой, поможет но—шпа, ацетилсалициловая кислота и активированный уголь. Для восстановления щелочного баланса примите регидрон, гидровит форте или аналоги. Линекс, хилак форте улучшат работу ЖКТ. Специалисты рекомендуют не употреблять сорбенты одновременно с другими препаратами, так как они ослабляют их действие. Выдержите интервал минимум 30-40 минут. Однако помните, что для потребления лекарств лучше заранее проконсультироваться с врачом.

Также при очень сильном алкогольном отравлении, непрерывной рвоте, спутанном сознании следует незамедлительно обратиться за профессиональной медицинской помощью. Постановка капельницы с физраствором и минеральными комплексами, прием специализированных препаратов поставит вас на ноги после бурного застолья.

Все эти методы не избавит вас от похмелья моментально, но очень сильно помогут организму вывести токсины и восстановить утраченные силы.