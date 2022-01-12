2022 год поднимет на поверхность самые базовые ценности, на которые опирается человек. Это семья, вера, благосостояние, знания, общественный порядок. Год Тигра заставит обратить внимание на свое окружение и образ жизни. Поэтому скорее подумайте над тем, какие черты характера, привычки и убеждения мешают вам двигаться в правильном направлении и добиваться поставленных целей, какие отношения тянут вас назад, что отнимает силы. Со всем, что тут же придет в голову, нужно безболезненно распрощаться. Откажитесь от стереотипов и наберитесь смелости взглянуть правде в глаза. События года подскажут вам правильные решения, а конфликты и неудачи станут своеобразными маркерами судьбы, позволяющими взглянуть на ситуацию с нового ракурса.

Составили подробный таро-прогноз для каждого знака зодиака в соответствии с четырьмя основными стихиями.

Прогноз для представителей стихии огня - Овнов, Львов, Стрельцов

Карты, которые вам выпали - старший аркан Иерофант, младшие арканы - туз мечей и королева чаш.

Год начнется довольно сложно, вероятны трудности и проблемы. Каждому из вас предстоит пройти проверку на зрелость и стрессоустойчивость. Справившись с испытаниями, вы станете более сильными и самостоятельными. Если нет - к существующим проблемам добавятся новые. Экзамен Иерофанта вы сможете выдержать, если поймете, как можете использовать ресурсы, которые имеете. Уделяйте больше времени своим близким, постарайтесь решить проблемы, которые долгое время отравляли вам жизнь. В финансовой сфере всё будет стабильно, если сможете не ввязываться в авантюры и удержаться от необдуманных трат. То же касается и работы - избегайте сомнительный проектов, интриг и спонтанных решений.

Гороскоп для знаков земли - Тельца, Девы, Козерога

Ваши карты - старший аркан Умеренность, младшие арканы паж кубков и четверка кубков (роскошь)

Ваша жизнь начнет меняться к лучшему, но в 2022 году все еще нельзя терять бдительность. Сейчас каждая ваша мысль и поступок могут сформировать ваше будущее. Ошибки этого года исправить будет чрезвычайно сложно. Так что откажитесь от импульсивных решений. Мыслите рационально, просчитывая каждый шаг наперед. Не исключены конфликты с партнерами по бизнесу, с друзьями, коллегами и родственниками. Чтобы сохранить хорошие отношения с окружающими, проявите терпение и тактичность. Не забывайте заботиться о своём здоровье, избавьтесь от вредных привычек и займитесь профилактикой хронических недугов, пока они о себе не заявили.

Что принесет 2022 год для знаков воздуха - Близнецов, Весов, Водолеев

Вам выпал старший аркан Императрица и младшие арканы - королева пентаклей и девятка жезлов (сила).

Они означают, что некоторым испытаниям суждено продолжиться и в 2022 году. В зоне риска окажутся финансы. Любые необдуманные действия приведут к денежным потерям. Поэтому лучше не давать знакомым в долг, не оформлять кредиты, не совершать импульсивных покупок. Будьте предельно внимательны при заключении договоров и сделок. Перед подписанием документов стоит проконсультироваться со специалистами. На работе будьте готовы отстаивать свои позиции. Помимо карьеры, постарайтесь больше времени уделять личным отношениям и общению с родственниками, любимыми, друзьями. Добрые отношения можно сохранить, если прийти к компромиссу в важных вопросах. Главное быть снисходительнее к слабостям и недостаткам людей. Старайтесь не навязывать никому своё мнение, но и чужому влиянию не поддавайтесь.

Чем обернется год Тигра для представителей воды - Раков, Скорпионов и Рыб

Ваши карты - старший аркан Дьявол. Младшие арканы девятка пентаклей (прибыль) и король пентаклей.

Напряженное время может то обостряться, то исчезать. На ровном месте могут возникать конфликты или сложности, но главное - не бойтесь житейских неурядиц и хлопот. Вас будут проверять на прочность, пытаясь выбить из колеи недопониманием и спорами. Старайтесь в любой ситуации сохранять самообладание. решать вопросы постепенно и без суеты. При оформлении документов также важно быть предельно внимательными - не исключены подводные камни и ошибки. В 2022 году вырастет риск стать жертвой мошенников, поэтому держитесь подальше от сомнительных мероприятий и личностей. Стоит настороженно отнестись к любым финансовым предложениям, которые сулят вам золотые горы: не всё то золото, что блестит. Устраиваясь на новую работу, взвешивайте все риски. Быть может, игра не стоит свеч. В начале года вам самое время провести ревизию в личной жизни - с кем-то из знакомых пришло время попрощаться, а кому-то, наоборот, уделить больше своего внимания. Не исключено, что вы восстановите связь с бывшим знакомым. Скорее всего, ваше решение будет правильным.