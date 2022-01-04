В год Черного Водяного Тигра у каждого человека появится возможность разобраться в собственных чувствах и желаниях. Успех в амурных делах ждет выдержанных и уверенных представителей гороскопа, которые редко принимают импульсивные решения и не верят в любовь с первого взгляда.

Одиноким людям нужно задействовать энергию для знакомства с подходящим партнером, а состоявшимся парам лучше направить эмоциональные всплески не на разборки, а на страсть.

Ниже предлагаем гороскоп на 2022 год, который расскажет, как каждый знак зодиака сможет привлечь в свою жизнь любовь, личное счастье и семейные отношения.

Овен (21.03 - 20.04)

Женщина-Овен в год Тигра будет покорять мужчин своим деловым чутьем и исключительной удачливостью. Вы регулярно будете в центре мужского внимания. Вами будут восхищаться, вас будут цитировать, вам будут аплодировать. В конце-концов, вы сможете почувствовать себя императрицей, которой захочется щедро вознаградить всех придворных за внимание к своей персоне. Мужчины будут считывать ваше настроение и это будет притягивать их еще больше. Вам придется только настроить процесс тщательного отбора, чтобы вовремя дать отворот-поворот тем, кто вас не достоин. Репутацию в 2022 году придется холить и беречь, чтобы никого не разочаровать. Самым преданным Ланселотом для вас станет мужчина, рожденный в год Льва, Весов и Скорпиона.

Мужчина-Овен, как ракета, будет лететь ввысь на своих мощных крыльях к всеобъемлющему успеху в 2022 году. Огненный знак сможет покорять женщин своим благородством и мудростью. Этот мужчина - тот еще коллекционер амурных побед и достижений. И как только подчиняет своей власти одну, в алчном порыве стремится покорить всё новые и новые вершины. Чем неприступнее добыча, тем более изощренными становятся методы этого хищника. Но будьте осторожны, Овны, своим, пламенем вы сможете опалить свое собственное сердце, сражаясь за дам, рожденных под знаком Рыб или Льва.

Телец (21.04 - 21.05)

Женщина-Телец обладает уникальным чувством собственного достоинства, высоким интеллектом и глубокой интуицией, что буквально наповал сражает любого мужчину в радиуса нескольких метров. В большинстве случаев вам нужно только сделать правильный выбор - и самый желанный мужчина оказывается рядом с вами. В 2022 году вы проявите настоящие бойцовские качества, которые также заметно выделят вас на фоне инфантильных, скромных и замкнутых девушек. Вы будете готовы сражаться за то, что принадлежит вам, хоть с целым миром. Это словно магнит притянет к вам таких же отчаянных кавалеров, готовых словно под гипнозом выполнять любую вашу прихоть. Самыми подходящими партнерами для вас станут мужчина-Телец, Лев и Стрелец.

Мужчина-Телец настоящий маг и волшебник, который незаметно поселится в сердце самой требовательной из дам. В компании это непоказной и скромный мужчина, который зарабатывает себе баллы опрятным видом, чувственностью и тонким чувством юмора. Каждое его слово - точно в цель, иногда ядовитое и язвительное, но чаще обнадеживающее и доброе, словно бальзам на душу. Эти противоречия намертво приковывают к вам дам, рожденных под знаком Тельца, Льва или Девы. Одного вашего взгляда достаточно, чтобы покорить их сердца. Немаловажным фактом для избранниц становится и то, что вы не так просты, как можете показаться. Вы требовательны к себе и остальным, уважаете чужие границы, часто бываете успешны и состоятельны.

Близнецы (22.05 - 21.06)

Женщина-Близнецы в 2022 году станет необычайно доброй, еще более яркой, трудолюбивой и дерзкой. Характер, сотканный из множества противоречий, сделает вас уникальной в толпе женщин. В зависимости от того, нравится вам мужчина или нет, вы можете быть то злой и колючей, то мягкой и пушистой. Ваша безграничная преданность может вдруг смениться ледяным игнором и поджатыми губами. Нередко такое поведение вы демонстрируете друзьям и родным, всем, кто вам дорог. При этом многие боготворят вас из за достоинства, и за ваши недостатки. Из-за двойственности вашей натуры крепкие и долгие отношения с вами могут построить только мужчины знака Рака, Весов и Водолея.

Мужчина-Близнецы выделяется чуть ли не врожденным красноречием и аристократизмом. Ваша дипломатичность и проницательность привлекает внимание всех без исключения, но особенно женщин. Рядом с вами дамы чувствуют себя защищенно и спокойно, потому что вы чуткий эмпат и психолог, который умеет подобрать ключ к каждому дамскому сердцу. В 2022 году вам необходимо поддерживать свой недремлющий перфекционизм и достигать личностного роста во всём, чтобы сохранить авторитет в коллективе. Самый удачный союз у вас может быть с рожденной под знаком Весов, Рыб и Водолея.

Рак (22.06 - 22.07)

Женщина-Рак - дама отзывчивая, хозяйственная и дружелюбная. Семейные ценности для нее представляют важную часть жизни. А то, как умеет позаботиться о близких женщина, рожденная под данным созвездием, может растопить даже самое ледяное сердце. Такая женщина привлекает мужчин тем, что практически никогда не конфликтует, является профессиональным переговорщиком, интересным собеседником с бескорыстной, любящей и чистой душой. Вашему спутнику по жизни невероятно повезет - сложно представить более чуткую и великодушную представительницу прекрасного пола, которая будет такой же надежной и преданной, как женщина-Рак. Кстати, наилучшая совместимость вас ждет с мужчинами знака Льва, Скорпиона и Близнецов.

Мужчина-Рак может производить впечатление робкого и тихого, но на самом деле характер у него непростой. На деле этот мужчина целеустремленный и будет показывать расположение к женщине своими поступками, а не только красивыми речами. От него вообще редко когда услышишь комплимент. Но зато в любви это чуткий, деликатный, мягкий и заботливый человек. Он готов часто радовать свою избранницу подарками и милыми приятностями, стоит ей только намекнуть на своё желание. Наилучшей спутницей для Рака может стать женщина-Близнецы, Рыба или Козерог.

Лев (23.07 - 23.08)

Женщина-Лев - это госпожа, которая идет по жизни легкой джазовой походкой, смеясь в лицо всем недоброжелателям. Она просто воплощение непринужденности и позитива. О своих чарах она знает и с удовольствием ними пользуется, чтобы привлечь в свою жизнь самого лучшего из мужчин - доброго, честного, порядочного. С ним, как правило, Львы создают крепкий союз на всю жизнь. Мужчина воспринимает такую женщину как праздник и сокровище. При этом Львица умна и предприимчива, это самая настоящая актриса, с которой не соскучишься. В 2022 году она найдет выход из любой ситуации, сможет обаять самого главного мужчину в своей жизни, подключив к этому кокетство.

Мужчина-Лев - это змей-искуситель, который покоряет сердца и умы женщин так же превосходно, как и женщина этого знака. Он без зазрения совести пользуется своей врожденной сообразительностью, харизмой, очарованием и нередко также запоминающейся внешностью. Кроме внешних данных Львы отличаются своей предпринимательской жилкой, они постоянно находятся в движении, чем-то вечно заняты и куда-то спешат. В 2022 году у вас появится больше уверенности в собственных силах, вы сможете добиться всяческих успехов в карьере и личной жизни. Гармоничные отношения у Льва сложатся с женщиной-Стрельцом, Овном и Козерогом. В судьбу этих женщин Лев приходит внезапно и остается там надолго, становясь ее персональным волшебником.

Дева (24.08 - 23.09)

Женщина-Дева всегда уверенная в себе, величественная и блистательная. Зачастую у нее бывает мужской склад ума, она склонна к рациональным и четким действиям, что придает ей особое очарование в глазах противоположного пола. В следующем году это качество только усилится, наделив слова и поступки Девы весомостью. Мужчин будет как прежде привлекать ваш яркий вид и заразительный смех. Представительницы вашего знака отличаются заботливостью и вниманием к родным, они опекают своих детей, даже когда они вырастают и становятся независимыми. В год Тигра идеальной парой для вас станут мужчины знака Скорпиона и Козерога.

Мужчина-Дева - любитель жить на широкую ногу и всё контролировать. Но одновременно с этим он щедрый и заботливый. Такая особенность позволяет ему добиваться хорошей должности и высокой зарплаты, компенсирующей все расходы. В 2022 году вам необходимо вести более скромный образ жизни, чтобы успеть отложить достаточно средств на отдых и обучение. Если ваша работа связана с военной службой, в будущем вы легко сможете дослужиться до командира или генерала. Всё благодаря вашему умению руководить многими процессами и людьми. Женщин привлекает в вас не только умение ухаживать и хорошо зарабатывать, но и престижная профессия с заманчивыми перспективами. А громкий голос и щегольские манеры сразят наповал всех дам. Звезды советуют особое внимание обратить на женщин-Козерогов и Рыб, которые станут для вас лучшей парой. Феерия, романтика с шампанским и лепестками роз в будущем году будет вам гарантирована.

Весы (24.09 - 23.10)

Женщина-Весы отличается образованностью, честностью, справедливостью, терпеливостью, хорошим вкусом и благородством. Вы прекрасный сотрудник, мудрая подруга, хорошая хозяйка и верная супруга. Но иногда мужчинам вы можете казаться холодной и отстраненной. Это всё только потому, что вы не любите демонстрировать страсти, которые бушуют у вас внутри. В 2022 году вы можете вести себя эмоциональнее, чем обычно, но этим вы и будете привлекать противоположный пол. Мужчины будут в полном восторге от вашего оптимизма и решительного взгляда. В спутники вам подойдет мужчина, рожденный под знаком Близнецов, Рыб или Скорпиона.

Мужчина-Весы привлекают женщин своими прекрасными манерами, дружелюбием и энтузиазмом. Вы домосед, не любящий ночные клубы и шумные тусовки. С удовольствием проводите романтические вечера с подругами, читаете книги, смотрите мелодрамы или даже грустите в одиночестве, созерцая холодную луну. Однако такие мечтательные моменты могут резко меняться активным отдыхом, туризмом и путешествиями. Особенно если вы будете находиться в компании друзей и знакомых, которым доверяете. Когда же дело касается достижения цели, вы и вовсе превращаетесь в сгусток энергии. В 2022 году женщины будут покорены вашим умением дружить и быть на разрыв словно мушкетер - один за всех. Дам и правда подкупает ваша надежность и легкость в общении. А ради своей возлюбленной вы готовы будете практически на всё. Прекрасные женщины знают, что вы никогда не обманете и не предадите их, поэтому так без ума от вас. Однако самой идеальной для вас будут женщины, рожденные под созвездием Тельца и Водолея.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Женщина-Скорпион любима всеми и это неудивительно, потому что она вобрала все достоинства предыдущих знаков. Эта женщина, как правило, очень рано создает семью и делает всё для её благополучного развития. В 2022 году вы удивите многих мужчин тем, как быстро вы можете влиться в любую компанию и стать заводилой различных приключений. Сильный пол будет подкупать ваша безбашенность и легкий авантюризм, который заставляет вас предводительствовать в самых разных увлекательных мероприятиях. Лучший союз у вашего знака может сложиться со мужчиной-Скорпионом, Львом и Раком.

Мужчина-Скорпион весельчак и оптимист, он остается позитивным даже в самой непростой ситуации, поэтому на дам производит впечатление идеального мужчины даже если таковым и не является. Одновременно с этим у Скорпионов чуткая и ранимая душа, богатый внутренний мир, непоколебимая уверенность в собственных силах и высокая работоспособность. В комплекте с его развитыми интеллектуальными данными это поможет ему занять лидирующее место в плане надежности и домовитости. Это прекрасные мужья и отцы, которые не поскупятся ничем, чтобы их семья жила в достатке. Именно это и привлекает женщин знака Рака, Водолея и Козерога, с которыми у мужчин-Скорпионов может сложиться крепкий союз.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Женщина-Стрелец станет необычайно обаятельной в следующем году. Возможно, именно вам будут посвящать книги, писать ваши портреты и желать с вами свиданий. Энергичная и притягательная, таинственная и утонченная дама-Стрелец достигнет небывалых высот. Мужчины не смогут забыть вашу яркую и в то же время холодную звездную натуру. Особенно уязвимыми перед вашими чарами могут стать мужчины, рожденные под знаком Козерога и Скорпиона. Но у этих ребят есть главный козырь в рукаве: вряд ли кто-то из женщин сможет устоять перед их мужественностью и силой. Поэтому есть вероятность, что между вашими знаками возникнет взаимное притяжение, которое приведет к счастливому и крепкому браку.

Мужчина-Стрелец будет паталогически влюбчивым в 2022 году до тех пор, пока не встретит ту единственную, с которой сможет проявить себя галантным кавалером. Гармоничные и теплые отношения могут сложиться с дамой знака Льва или Девы. Впрочем, даже если что-то пойдет не так, он не расстроится, ведь предпочитает верить в предопределенность событий и их исхода, а значит даже разрыв может принять как нечто данное ради важных жизненных уроков.

Козерог (22.12 - 20.01)

Женщина-Козерог может показаться мужчинам немного отстраненной и жесткой, с мужским волевым характером и завидной силой воли. Однако такое мнение может сложиться только при первой встрече. За вашей железной хваткой скрывается великолепная хозяйка и заботливая мама, которая легко успеет справиться по дому, уделить время детям и семье, а также продвинуться по карьерной службе. В следующем году ваш любимый мужчина по достоинству оценит вашу надежность и преданность. Самую лучшую совместимость звезды обещают с мужчиной-Тельцом и Девой.

Мужчина-Козерог может стать серьезным другом, далеким от флирта и сантиментов, если того пожелает его любимая. Он легко сможет завоевать женское внимание не цветами и подарками, а вниманием, заботой и поступками. В 2022 году вы с удивлением можете обнаружить, что стали более консервативным человеком, который предпочитает качество и классические вещи модным китайским безделушкам. Возможно, иногда вы бываете несговорчивым, но это скорее по причине того, что вы не любите спорить и доказывать то, что в любом случае будете считать правильным для себя. Благодаря труду и настойчивости в 2022-м вы сможете довести любое дело до конца. А идеальную совместимость звезды пророчат с женщиной-Тельцом или Девой.

Водолей (21.01 - 20.02)

Женщина-Водолей отличается честностью, справедливостью и силой духа. Она не способна на подлость или обман, а все, что думает о других, предпочитает высказывать в лицо. За это многие окружающие считают ее дерзкой и непрактичной. Мужчины видят в вас обольстительную хищницу и вьются вокруг вас косяками. Некоторые из них знают, что будут отвергнуты, но позиция вашей жертвы их не пугает, они не могут отказать себе в вашем обществе. А вот мило мурлыкать, словно кошечка, дама вашего знака сможет только с мужчинами, рожденными под знаком Близнецов или Стрельца.

Мужчину-Водолея ждет год, который наделит его прямо-таки космической харизмой и бесценным шармом. Эти качества помогут установить доверительные отношения практически с любым человеком, а общение с дамами будет складываться легче лёгкого. Являясь лидером по своей натуре, Водолеи могут повести за собой батальон единомышленников противоположного пола, если правильно поставят перед ними цель и первыми придут на помощь дамам. Негативные моменты жизни вы предпочтете пережить в одиночестве, чем неожиданно для самого себя сможете покорить еще несколько сердец тех дам, которые будут наблюдать за вашей личной драмой. За таким обаятельным мужчиной многие женщины готовы будут пойти хоть на край света, однако счастье ждет вас с теми, кто разделяет ваш знак зодиака - с Водолеями, а также женщинами-Близнецами и Овнами. Они смогут простить вам даже вспыльчивость и несговорчивость.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Женщина-Рыба в год Тигра станет еще более легкой и нежной. Одинокие представительницы вашего знака предпочтут гулять сами по себе, постоянно ускользая от кавалеров, как воздух. Но мужчины будут тянуться к вам именно благодаря вашей загадочности. А еще по той причине, что рядом с вами будут чувствовать в себе настоящую мужскую силу. В 2022 году у вас может быть несколько кризисных моментов, когда нужно будет и покапризничать, и коготки показать, но в целом, вы будете казаться трогательным созданием, которое захочется опекать и баловать. Идеальным плечом для вашего знака станут джентльмены, рожденные в год Овна, Скорпиона и Близнецов.

Мужчина-Рыба это аристократ и филантроп, в котором будут существовать несколько личностей: темная и светлая. Иногда женщине рядом с вами сложно будет разобраться, какая из граней вашего характера проявляется в той или иной ситуации. Ваше настроение может меняться, но неизменными в 2022 году станут ваша любовь к комфорту, семейному уюту и традициям. Всё это принесет вам тепло и спокойствие. Женщин вы сможете покорять редким чувством такта и галантностью. Как герой романа 19 века вы будете чуть более таинственнее обычных мужчин на свиданиях. Поэтому и возлюбленную вам следует поискать под стать себе - идеально подойдут знаки Рака, Весов и Скорпиона.