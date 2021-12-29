Елка уже наряжена, подарки приготовлены. В воздухе витает аромат сосны и мандаринов. Впереди нас ждет череда новогодних праздников. Давайте гостеприимно распахнем двери Черному водяному Тигру, встретим его достойно и он щедро отблагодарит каждого!

Год будет весьма удачным для всех, кто проявит сноровку и усердие, свойственное тигриной охоте. И "сытый обед" уж точно не ускользнет из ваших цепких когтей!

Овен (21.03 - 20.04)

Материальное положение для Овнов в наступающем году в целом будет стабильным. Благосклонность тигра будет направлена в вашу сторону, но не безвозмездно.

Вам придется брать на себя ответственность за окружающих, нуждающихся в вас. Это увеличит ваши траты, но благодаря упорству и чуточке везения, вы обойдетесь без больших финансовых потерь. Зато в лице этих людей вы приобретете надежных союзников и помощников, что значительно облегчит ваш труд и в разы повысит его продуктивность.

Телец (21.04 — 21.05)

Наступающий год будет значительно щедрее и успешнее уходящего. Вы еще сильнее укрепите свой авторитет среди коллег и начальства. Но не позволяйте себе расслабляться и зазнаваться. Не стоит полагаться на его величество случай. Продолжайте трудится в том же темпе, и даже еще более усердно! Результат будет вдохновлять вас и придавать силы для новых свершений.

К концу года вероятны незапланированные поступления: наследство, переводы, возврат старых, давно забытых долгов.

Близнецы (22.05 - 21.06)

Тигр войдет в ваш дом не с пустыми руками. Уже в начале года ваше материальное положение достаточно укрепится. Это может быть доход от давно забытых инвестиций, или новые перспективные вложения, повышение зарплаты или значительное снижение непредвиденных затрат.

По мере увеличения ваших сбережений значительно возрастут ваши желания и потребности. Хорошо обдумывайте траты, только тогда они принесут вам пользу и моральное удовлетворение.

Рак (22.06 - 22.07)

Тигриное обоняние и хватка не позволят вам упустить из виду ни одной выгодной сделки. А их будет вполне достаточно для укрепления и роста вашего благосостояния. Для положительного результата нужно будет приложить немало усилий - умственных и физических, но он того стоит, уж поверьте!

Импульсивный и безрассудный тигр попытается соблазнить вас и "легкими деньгами", но не стоит тратить время и силы на авантюры и риски. Рассудительные Раки с легкостью отличат, что такое хорошо, а что такое плохо.

Лев (23.07 - 23.08)

Наступающий год принесет вам материальную стабильность и независимость. И вы уже сейчас это понимаете. Тигр не оставит вас в покое, в хорошем смысле этого слова.

Продвижение по карьерной лестнице, новые выгодные бизнес-проекты, успешные переговоры - вы будете на гребне волны. Важно устоять! И это, собственно говоря, совсем не просто. Вам предстоит приложить максимум усилий, подключить сноровку и хитрость, воспользоваться мудростью и обаянием. Но у вас определенно все получится! Дерзайте!

Дева (24.08 - 23.09)

Время перемен для Дев наступит уже очень скоро! И не нужно их бояться - они будут исключительно в лучшую сторону. Смените работу или вообще сферу деятельности, сбросьте все балласты, без жалости разрывайте тягостные связи. Здесь важна стремительность и твердость в принятии решений. Будьте уверенны - тигр оценит вашу решительность и смелость.

Интересные и перспективные предложения будут поступать вам в первой половине грядущего года, а к концу 2022 готовьтесь пожинать плоды своего труда. Какими они будут - зависит исключительно от вас!

Весы (24.09 - 23.10)

Ваше трудолюбие, усердие и стремление к идеалу весь год будет удвоенно и подпитано энергетикой тигра. То, что раньше казалось невыполнимым, станет вам под силу. Проявите максимум природного обаяния и профессионализма.

Ваше материальное положение значительно возрастет исключительно благодаря вашей полной самоотдаче любимому делу. А ваше умение разумно тратить деньги позволит сэкономить значительную сумму и осуществить заветную мечту. Не стоит жалеть денег на образование и саморазвитие, это окупится в несколько раз.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Стройте финансовые планы с самого начала года. Четкий план, проработка тактики и стратегии, грамотное продвижение новых идей, визуализация успешного итога - все это поможет вам укрепить и стабилизировать ваше материальное положение уже к лету.

Прислушайтесь к советам более опытного успешного человека, да и в своей интуиции можете не сомневаться - она как всегда вас не подведет.

Ваше слабое место - это необдуманные траты с размахом. И царская натура тигра будет вам всячески в этом потакать. Постарайтесь сдерживать эти порывы во избежание дыр в бюджете.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Проанализировав прежние ошибки и сделав правильные выводы уже с первых месяцев нового года вы будете уверенно идти к поставленной цели. Принимайте решения взвешенно, без лишней спешки, слишком опрометчивые шаги не принесут ожидаемой выгоды.

Ваша прагматичность и осмотрительность поможет вам достойно выйти из любой сложившейся ситуации. И даже если не удастся получить прибыль, то вы точно не понесете никаких убытков. А полученный опыт позволит еще крепче стоять на ногах.

Козерог (22.12 - 20.01)

Звезды советуют Козерогам не распылять силы и внимание, а сконцентрироваться на той сфере деятельности, которая уже приносит стабильный доход. Можно лишь ее усовершенствовать и модернизировать. Довести, так сказать, до идеала. Грамотные и своевременные инвестиции принесут достойные дивиденды.

В целом год обещает быть спокойным и стабильным без резких взлетов и падений. Только хорошо обдумывайте целесообразность крупных покупок.

Водолей (21.01 - 20.02)

Не игнорируйте предложений со стороны надежных друзей и родственников. Они могут принести вам долгосрочные прибыльные проекты. Перспективы вас ждут там, где преобладает объединение и сотрудничество. Так сказать, один за всех, и все за одного.

А вот амбициозный и независимый тигр не считается с чужим мнением и будет всячески склонять вас не подчиняться стае, а охотиться в одиночку. Не поддавайтесь на его провокации. Только слаженная работа в команде откроет много возможностей для реализации ваших идей.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Тщательно обдумывайте и планируйте все ваши начинания, прислушивайтесь к своей интуиции и внутреннему голосу. Наберитесь терпения, для того, чтобы выждать самый удачный момент и сделать точный бросок, как тигр из зарослей, не оставляя добыче ни малейшего шанса.

Выдержка и холодный расчет обеспечит вам материальное благополучие. Но не позволяйте единоразовым успехам вскружить вам голову, тигр очень переменчив и непредсказуем. Держите ухо востро, чтобы не столкнуться с неожиданными финансовыми трудностями.