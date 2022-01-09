В 2022 году с черной полосы на белую перейдут такие знаки зодиака - Овен, Телец, Близнецы, Девы, Весы, Стрельцы и Водолеи. Остальных представителей гороскопа трудности сделают еще сильнее. Постарайтесь быть внимательнее с официальными бумагами, всё тщательно проверяйте.

Овен (21.03 - 20.04)

Попробуйте новое для себя дело. На новом профессиональном поприще вас ждет много позитивных впечатлений и достижений! Настало время решительных действий. Звезды обещают, что эмоции будут вас переполнять, однако все рабочие вопросы будут решаться легко. В 2022 году вам выпадет чудесная возможность создать под ногами надежную почву в виде финансовых активов. Накапливайте и укрепляйте свои ресурсы, чтобы в будущем сделать важные шаги к своей цели. Уже в середине года вы сможете почувствовать себя увереннее и начать готовиться к решению больших задач. В отношениях с партнером у вас всё будет гладко, но 2022 - не самое лучшее время для создания семейного гнезда, лучше повременить. Неприятностей на работе не предвидится аж до начала осени.

Телец (21.04 - 21.05)

Решающий год во многих отношениях. Вас ждут личные изменения, новыми станут жизненные обстоятельства, работа и достижения. Вам придется отстаивать свою позицию и научиться быть сдержаннее. Не сидите сложа руки, планируйте и реализовывайте свои самые смелые мечты! Уже в начале 2022 года вы обнаружите в себе неведомые ранее способности. Несмотря на то, что в сфере карьеров и финансов будут некоторые трудности, вы в целом сможете начать свой путь в качественно новом направлении. Жизнь потребует от вас большей самостоятельности, умения справляться самому со всеми трудностями. Но не бойтесь рисковать и проявлять настойчивость. В этих качествах будут заложены ваши счастье и успех!

Близнецы (22.05 - 21.06)

Откажитесь от категоричности - и сможете увидеть жизнь под новым углом! Смотрите на ситуацию чуть шире, не зацикливайтесь на мелких делах. Наберитесь терпения и делайте своё дело. Первые три месяца год Тигра может показаться вам непростым, но это потому, что год будет проверять вас на прочность. Скоро всё встанет на свои места, если ваша основная направленность будет связана с вашим внутренним миром. Звезды предупреждают, что все самые важные изменения будут происходить в вашей душе, и только после того, как вы сами изменитесь, начнут меняться обстоятельства вокруг вас. Поэтому первые несколько месяцев пусть вас не сильно заботят вопросы социальной или личной жизни. И еще один немаловажный аспект - большую часть года вам понадобится проявлять осторожность в обращении с финансами.

Девы (24.08 - 23.09)

В 2022 году придет пора расширять свои горизонты, и, несмотря на то, что время сейчас непростое, вы сможете оставить свой привычный мир и отправиться в далекое путешествие. Хоть в прямом, хоть в переносном смысле. Год будет чрезвычайно важным для духовного развития: вы сможете встретить учителя и наставника, который станет вашей опорой на долгое время. Работы у вас будет достаточно, пусть начало года и не самое удачное время для карьеры, в дальнейшем ситуация улучшится. Вы сможете завоевать расположение руководства, но успевать придется везде. Постарайтесь принимать все решения взвешенно, не пытайтесь делать все наспех. В личной жизни вас ждет большой успех, если научитесь проявлять деликатность.

Весы (24.09 - 23.10)

Этот год будет довольно изменчивым, но вам будут по силам любые начинания! Единственное, что необходимо сделать - быть везде и во всем последовательными. Вам предстоит привыкнуть к непостоянству внешнего мира и найти опору в мире внутреннем. Не переживайте, если нестабильная финансовая ситуация научит вас жить в условиях непредсказуемости. И если для подвижек в карьере будут складываться не самые лучшие условия, на которые вы вряд ли сможете ощутимо повлиять, постарайтесь направить свои силы на укрепление личных отношений, общение с любимым человеком и детьми. Именно это поможет вам сохранить необходимый психологический баланс в 2022 году.

Стрелец (23.11 - 21.12)

В 2022 году всё сложится благополучно для Стрельцов, если они перестанут прятаться от жизненных обстоятельств и избегать проблем, которые преподносит судьба. Продемонстрируйте гибкость, чтобы ситуация разрешилась в вашу пользу. Год будет удачным для старта больших проектов. Близкие поддержат ваши идеи. Также важно уделить внимание здоровью и не забывать поддерживать свой организм, потому что сил вам понадобится немало. В личной жизни могут быть некоторые трудности в начале года, но потом всё наладится. 2022 год Тигра подходит для переезда, капитального ремонта и решения квартирного вопроса. Только постарайтесь всё тщательно обдумать и меньше рисковать.

Водолей (21.01 - 20.02)

Этот год будет важным для становления личности Водолеев. Вы обретете уверенность в своих силах, осознаете, что готовы принимать самостоятельные решения, нести полную ответственность за свою жизнь и ни от кого не зависеть. Можете пока не сильно рассчитывать на сильное продвижение по службе, но пусть это вас не сильно беспокоит. Всему своё время. В первые несколько месяцев вам нужно будет укреплять тылы - заняться обустройством дома, уделить пристальное внимание своему здоровью и позаботиться о близких. С финансами проблем не возникнет, поэтому постарайтесь сохранять спокойствие и проявлять инициативность в работе! Вы сможете сами выбирать для себя интересные предложения и проекты. В конце года вас ждёт сумасшедший успех не только в работе, но и любви. Главное условие- начинайте действовать решительнее.

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