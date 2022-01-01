В этом месяце каждому знаку зодиака нужно выбрать спокойный и комфортный темп, чтобы лишний раз не ускоряться, но и не залипать на одном месте. Ступайте в новом году шаг за шагом на пути к цели, идите к воплощению задумок равномерно и уверенно. Помните: чтобы преодолеть все препятствия на пути, важно ориентироваться на результат.

Предлагаем гороскоп на январь 2022 года для всех знаков зодиака.

Овен (21.03 - 20.04)

Январь - не время для покупок. Звезды советуют вам быть внимательными в финансовых вопросах, воздержаться от посещения ТРЦ и ресторанов. Займитесь рабочими делами, которые будут даваться вам легче обычного. Звезды советуют вам воспользоваться удачным периодом в работе, чтобы заслужить повышение.

Телец (21.04 - 21.05)

Ищите общий язык с окружающими. Всё будет плавно выходить на новый уровень, поэтому важно, чтобы не только работа приносила удовольствие, но и коллектив. Начните с коллективной деятельности и искренне восхищайтесь успехами сослуживцев. Добродушное отношение к людям принесет больше результатов. Действуйте!

Близнецы (22.05 - 21.06)

Вы получите важное предложение о сотрудничестве. Внимательно изучите все нюансы. Пришло время показать себя с лучшей стороны, поэтому лучше поделиться своими мыслями с теми, кому вы доверяете. Только не спорьте с теми, в советах кого нуждаетесь. Умейте расставлять приоритеты в рабочих и творческих проектах.

Рак (22.06 - 22.07)

Старые связи напомнят о себе в январе. Не переживайте, спокойно говорите с неприятелями и научитесь отпускать прошлое. Чтобы избежать возможных ошибок, обратитесь за помощью к своим друзьям и коллегам. Не стесняйтесь признаваться в своих ошибках.

Лев (23.07 - 23.08)

В январе постарайтесь избегать импульсивных решений. Наметьте планы на ближайшую перспективу и занимайтесь только целями, которых можно достичь в этом месяце. Во всех сферах звезды рекомендуют вам немного притормозить. И смотрите в оба, чтобы не пропустить ничего важного.

Дева (24.08 - 23.09)

Кому-то из близких очень нужен ваш мудрый совет. Не тяните со звонком другу, поделитесь своим опытом, а возможно и радостными моментами, которые произошли в последнее время. У некоторых представителей вашего знака первый месяц года станет временем сюрпризов и подарков. Наслаждайтесь!

Весы (24.09 - 23.10)

В этом месяце Весы могут стать более придирчивы к мелочам. Звезды советуют вам браться только за проверенные дела, которые вы можете выполнять на автопилоте. Однако не тяните с реализацией плана изменений своей жизни. Если всё не взять под свой контроль, события будут развиваться довольно непредсказуемо и хаотично.

Скорпион (24.10 - 22.11)

В этом месяце ваше настроение будет интеллектуальным. Направьте его на обучение, повышение квалификации, новое занятие. Проанализируйте профессию, которой вы хотели бы посвятить свою жизнь и поставьте себе цель стать в ней экспертом. Совсем скоро ваша жизнь наладится. Пробуйте новую деятельность!

Стрелец (23.11 - 21.12)

Январь - время для осторожных шагов на пути к желаемому счастью. Отправляясь на прогулку, в кино или встречу с друзьями, запаситесь романтическим настроением. Его помогут создать новые аксессуары, парфюм или цветы. Сейчас идеальное время, чтобы узнать, что именно вам нравится и приносит удовольствие. Открывайте нового себя!

Козерог (22.12 - 20.01)

В январе важно помочь одному из своих приятелей. Возможно, за вами висит невыполненное обещание или предложение о встрече. Будьте внимательны к мелочам, в этом месяце пришло время многое тщательно переосмыслить. В конце месяца вы можете увидеть новое направление для своего проекта, не пугайтесь, ведь это откроется окно новых возможностей, вам необходимо к ним внимательно присмотреться.

Водолей (21.01 - 20.02)

Будьте внимательны с выбором подарков для близких. Не всегда вещь по акции или скидке может быть подходящей. В целом, месяц благоприятный для важных решений, но все хорошенько обдумывайте. Вам придется много работать, но это будет стоить потраченных усилий.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Не спешите с принятием решений в январе. Ситуация должна созреть, только тогда это пойдет вам на пользу. Месяц будет наполнен многими испытаниями, но вы легко и быстро с ними справитесь. В конце месяца на первый план выйдут финансовые вопросы, которые тоже нужно будет обдумать.