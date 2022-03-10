Мировой рынок зерна лихорадит из-за войны в Украине. С начала войны пшеница на международных биржах взлетела в цене на 40% и уже приближается к 400 долларам за тонну. На многолетних максимумах сейчас также ценники на кукурузу, ячмень, рожь и др.

Ценники гонит вверх неопределенность относительно поставок зерна из Украины и России, которые в общей сложности закрывают порядка 30% мирового спроса.

Экспорт из Украины сейчас фактически заблокирован из-за войны. Плюс правительство на днях ввело лицензирование на отгрузки зерновых.

Но все эти ограничения - по нынешнему урожаю, который частично уже поставлен иностранным покупателям.

Гораздо больше рисков по урожаю будущему. Озимые культуры посеяны осенью, но вот что касается яровых, а также кукурузы, то работы по ним еще впереди. И как пройдет посевная в условиях военного времени (а затем и сбор урожая) - непонятно. Также неясно - как потом пшеницу вывозить из страны, с учетом того, что порты заблокированы, а железная дорогая вряд ли справится с поставками в Европу в необходимом объеме.

По оценкам руководителя холдинга ИМК Алекса Лисситсы, в следующем сезоне мировой рынок может недополучить порядка 50 млн тонн украинского зерна. Заполнить эту брешь фактически нечем, поэтому ценники могут вообще взлететь до небес. На продовольственном рынке уже открыто говорят о рисках голода из-за войны в Украине.

Наша же страна может потерять миллиарды долларов на зерновом экспорте и выпасть (как минимум, на какое-то время) из мирового клуба крупнейших поставщиков пшеницы и кукурузы.

Разбирались, что происходит на зерновом рынке, и как в Украине будет проходить весенняя посевная в условиях военного времени.

Рекордные ценники и угроза голодных бунтов

Отметим, ценники на мировом рынке зерна держатся на высоких уровнях с начала пандемии. Что позволяло Украине хорошо зарабатывать на экспортных поставках. В свое время тот факт, что цены на энергоресурсы были относительно невысокими, а на руду и зерно зашкаливали, "сырьевые ножницы" резали в нашу пользу. И за счет этого отечественная экономика на пике пандемии упала ре так сильно, как в других, более развитых странах.

В этом году Украинские аграрии собрали рекордный урожай зерна, и с начала сезона (июль 2021 года) уже успели отгрузить на мировой рынок рекордные объемы.

Но с января этого года ситуация начала меняться. Ценники на мировом рынке продолжили рост, но вот по украинской пшенице с поставками на весенние месяцы котировки стали проседать - на фоне слухов о вторжении России многие покупатели сочли сделки с украинскими трейдерами рискованными.

С началом войны в Украине мировой рынок зерна просто сошел с ума. С 24 февраля по 8 марта пшеница взлетела в цене почти на 40%, и близятся к 400 долларам за тонну.

Ценники гнали вверх опасения о срыве поставок и из Украины (из-за войны), и из России (из-за санкций).

В общей сложности речь идет о трети мирового рынка пшеницы. Крупнейшие покупатели уже занервничали и стали искать альтернативные источники. К примеру, Египет, который годами сидел на украинской и российской пшенице, увеличивает закупки казахского зерна.

Появляются и другие тревожные звоночки. Так, в министерстве сельского хозяйства Китая заявили, что состояние озимых едва ли не худшее за последние годы, а урожай может снизиться больше чем на 20%. Это значит, что Китай, который и так является одним из крупнейших покупателей зерна, еще больше увеличит импорт.

Поэтому ценники на зерно, которые и так находятся на многолетних максимумах могут еще больше вырасти.

"Цены на пшеницу взлетели до рекордно высокого уровня, обогнав даже ценники времен продовольственного кризиса 2007-2008 годов", - говорит Денис Марчук, заместитель главы Всеукраинской аграрной рады.

"Глобальные цены на продукты питания уже рекордные, а рост цен на зерно и масло после российского вторжения лишь повысят их, подвергая все больше людей голоду и увеличивая государственные расходы на продовольственные субсидии. Скачок цен вызвал беспокойство по поводу продовольственной безопасности и заставляет проводить аналогии с ситуацией десятилетней давности, когда скачки цен привели к продовольственным бунтам в более чем 30 странах", - пишет Bloomberg.

В марте главы сельхозведомств стран Большой семерки планируют провести экстренное совещание по поводу влияния войны в Украине на мировую продовольственную безопасность и способы стабилизации рынков. Впрочем, возможности для маневра крайне ограничены. Ведь выпадение Украины из списка мировых поставщиков зерна пробьет на рынке брешь в 50 млн тонн. И закрыть это дефицит будет практически нечем.

"Сюда следует добавить еще 50 млн тонн, которые из-за санкций недопоставит Россия. То есть, по итогу, минус 100 млн тонн зерна и минус 50 млн тонн подсолнечника, а это 5-6 млн тонн масла. Мир еще не понял, что может начаться в сентябре-октябре, когда на рынок не попадут огромные партии продукции, и начнется панический рост цен", - говорит глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

А будет ли посевная?

Впрочем, многое зависит от того, удастся ли нашим аграриям провести полевые работы в условиях войны и получить урожай.

Как пройдет посевная кампания в Украине, и будет ли она вообще - главная интрига мирового зернового рынка.

На днях министр сельского хозяйства Роман Лещенко попытался прояснить этот вопрос, но на самом деле ситуация стала еще более запутанной.

По словам Лещенко, посевная кампания-2022 начнется в тех регионах, где это возможно с учетом боевых действий.

"Мы сеяли пшеницу, ячмень, у нас есть озимые, мы не отступаем, ведь это вопрос продовольствия", - заявил Лещенко во время недавнего телемарафона. При этом он добавил, что "военная составляющая" постоянно меняется, но аграрии должны работать. Государство же возьмет на себя роль оператора, учитывая сложную ситуацию с портовой инфраструктурой. То есть, будет решать экспортные вопросы.

Но пока неясно какие именно регионы могут выпасть из посевной компании. С учетом нынешней карты активных военных действий, в зону риска попадают одни из самых "хлебных" областей - Киевская, Харьковская, Херсонская, Николаевская - или их части.

"На сегодня ситуация такова, что не выйдут в поля также аграрии значительной части Запорожской области",- говорит Пендзин.

Ситуация может меняться, поэтому сказать окончательно, что будет с посевной, на сегодня сложно. Как прогнозирует гендиректор холдинга ИМК Алекс Лисситса, в этом году Украина сможет засеять всего 30-50% запланированных площадей, порядка 21 млн гектар, в основном, на Западной Украине.

Ситуацию усугубляет проблема с топливом - далеко не у всех хозяйств есть запасы, поэтому техника попросту может не выйти в поля - не на чем.

Что касается удобрений, то, по словам руководителя по корпоративным коммуникациям Group DF Олега Арестархова, начиная с августа прошлого года удобрения подорожали в 2-3 раза. Но аграрии, заработав больше на экспорте на волне высоких мировых цен, через какое-то время "привыкли" к новым ценникам на удобрения, и закупили из в достаточном объеме. В марте-апреле должны провести очередную подкормку. Опять таки, если будет такая возможность.

Как рассказал нам представитель Всеукраинской аграрной рады Денис Марчук, в ближайшее время фермеры, на земле которых сейчас идет война, скорее всего, не смогут внести удобрения и пестициды и посеять яровые культуры.

Он также добавил: если в ближайшее время посевная не начнется, это может обернуться масштабным продовольственным кризисом.

"Чтобы спасти весеннюю посевную по яровым - а это 30% общего объема зерна - нужно закончить войну максимум до 1 апреля. Кукурузу нужно отсеять до 15 апреля", - говорит Пендзин.

Но под угрозой также озимые, которые нужно обрабатывать, вносить удобрения в ближайшее время. Иначе урожая просто не будет.

"Если в этом году производство зерна в Украине упадет, цены, в частности, на ту же пшеницу, могут вырасти в 2-3 раза (то есть, до 800-1200 долларов за тонну - Ред.). В сложной ситуации окажутся страны, которые покупали наше зерно. К примеру, на Украину приходилось 90% импорта пшеницы Ливаном, который и так страдает от высоких цен на продовольствие. Наша страна также является главным поставщиком зерна для Сомали, Сирии, Ливии", - написал Марчук.

Понятно, что в случае взлета мировых цен на пшеницу до тысячи долларов за тонну, резко вырастут ценники и в Украине (наш рынок уже давно живет по общемировым ценам на экспортные культуры). Сложно даже представить, почем будет хлеб из "золотой" пшеницы. Эксперты говорят, что он может подорожать в 1,5-2 раза. "Хлеб будет по 100 гривен, а может и дороже",- отметил Пендзин.

Впрочем, скорее всего, в условиях военного времени правительство продолжит госрегулирование цен и заставит производителей продавать зерно на внутреннем рынке по фиксированным ценам.

Однако, по экспортному потенциалу Украины, в случае затягивания боевых действий, будет нанесен огромный удар.