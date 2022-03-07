Военные администрации и полиция будут контролировать цены на социально значимые продукты
Сегодня, 7 марта, Кабинет Министров Украины принял решение разрешить областным военным администрациям совместно с Национальной полицией и Государственной службой по лекарственным средствам и контролю за наркотиками контролировать цены на социально значимые продукты, лекарства и топливо.
Об этом в ходе своего видеообращения сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Правительство и местные власти активно принимают дополнительные меры, чтобы стабилизировать цены на товары первой необходимости", - говорит Шмыгаль.
По его словам, нельзя разрешать предпринимателям зарабатывать на войне.
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