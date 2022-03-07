Сегодня, 7 марта, Кабинет Министров Украины принял решение разрешить областным военным администрациям совместно с Национальной полицией и Государственной службой по лекарственным средствам и контролю за наркотиками контролировать цены на социально значимые продукты, лекарства и топливо.

Об этом в ходе своего видеообращения сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Правительство и местные власти активно принимают дополнительные меры, чтобы стабилизировать цены на товары первой необходимости", - говорит Шмыгаль.

По его словам, нельзя разрешать предпринимателям зарабатывать на войне.

Ранее "Страна" сообщала, что Кабмин отстрочил введение РРО, отложил уплату налогов для предприятий и отменил рыночный контроль.

"Страна" следит за обстановкой на фронте на двенадцатый день войны в обновляемом материале.

Отметим, мы подробно рассказывали о том, что происходило в Украине 6 марта, на 11-й день войны.

Также мы публиковали новую карту боевых действий в Украине.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбиралась, как Россия и Украина могут договориться о мире, а также - за что в Киеве убили переговорщика с Москвой.