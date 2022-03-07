Сегодня, 7 марта, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выступил с обращением к украинскому народу, озвучив пакет решений правительства.

Соответствующее видео было обнародовано на его странице в Facebook.

В ходе своей речи Шмыгаль рассказал, что в Украине ФОПы 1 и 2 группы будут освобождены от уплаты ЕСВ на время военного положения и в речение года после его отмены

Помимо этого, предприятия и ФОП 3 группы освобождают от уплаты ЕСВ за наемных работников, призванных в ряды ВСУ, другие вооруженные формирования (в т. ч. территориальную оборону). Сбор будет уплачен за счет государства.

Также по словам Шмыгаля, согласно решению правительства, будет:

отложена уплата налогов для всех предприятий, которые не способны их оплатить;

отсрочка использования РРО для всех ФОП.

В свою очередь, решением правительства, будет отмена всех мер рыночного и потребительского надзора по всем вопросам, кроме регулирования цен и контроля за ценообразованием. Также установлен мораторий на проведение проверок всех видов бизнеса.

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