С сегодняшнего дня, 14 февраля, привитые от коронавируса украинцы старше 60 лет могут оплатить "Вовиной тысячей" коммунальные услуги.

Об этом сообщил глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров.

"С сегодняшнего дня люди старше 60 лет могут оплатить коммунальные услуги из средств "еПоддержки", - написал он в своем Telegram-канале.

Также Федоров напомнил, что срок, который дают украинцам на то, чтобы потратить 1000 гривен за вакцинацию, увеличен с 4 до 9 месяцев.

Ранее мы писали, что с 24 января украинцы старше 60 лет могут потратить "Вовину тысячу" на лекарства. Программу "еПоддержка" решили также расширить на лиц с инвалидностью I и II групп, чтобы они, как и люди старше 60 лет, смогли купить лекарства на "Вовину тысячу".

Также напомним, что президент Владимир Зеленский анонсировал новую государственную программу, в рамках которой все вакцинированные украинцы старше 60 лет могут получить бесплатный смартфон и льготный тариф. Запись на получение смартфонов для вакцинированных украинцев старше 60 лет начнется в апреле этого года. По словам главы Минцифры Федорова, какие это будут устройства, еще не известно.