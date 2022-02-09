Кабинет министров планирует увеличить с 4 до 9 месяцев срок использования "Вовиной тысячи", которую украинцы получают за две прививки от коронавируса.

Кроме того, правительство намеренно рассмотреть получение еще 500 гривен за бустерную дозу и позволить тратить деньги пенсионерам и лицам с инвалидностью на лекарства и коммуналку.

Об этом идет речь в повестке дня заседания правительства в среду, 9 февраля.

Согласно документу, предлагается:

предоставление дополнительной помощи в размере 500 грн в случае получения бустерной дозы вакцины;

увеличение срока действия счета для получения пособия, а также срока использования пособия с четырех до девяти месяцев со дня зачисления средств на счета;

предоставление возможности использования пособия гражданами в возрасте от 60 лет и лицами с инвалидностью I и II группы на оплату стоимости жилищно-коммунальных услуг и приобретение лекарственных средств.

Напомним, ранее мы публиковали подробную инструкцию со скриншотами от Минцифры, которая объясняет, как получить 1000 гривен в рамках программы по выплате "Вовиной тысячи".

Также мы рассказывали, на что украинцы чаще всего тратят "Вовину тысячу". Как оказалось, чаще всего этими виртуальными деньгами оплачивают покупку книг и билеты в кино.