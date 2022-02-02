Кабинет министров на заседании 2 февраля расширил сферы деятельности, в которых можно получить товары и услуги в рамках программы "еПидтрымка". Решение было принято наряду с расширением возрастных рамок получателей "Вовиной тысячи" на всех украинцев от 14 лет.

Решение зафиксировано в постановлении правительства "О внесении изменений в постановление Кабинета министров Украины от 9 декабря 2021 г. № 1272".

Теперь к сферам деятельности, в которых можно получить услуги в рамках программы, также относятся:

образование ("Вовину тысячу" позволено тратить на оплату получения дошкольного, внешкольного образования, занятий в кружках и секциях, получение профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего образования, питание в учебных заведениях и проживание в общежитиях учебных заведений);

покупку печатных средств массовой информации;

приобретение товаров спортивного назначения;

покупку школьных принадлежностей;

покупку канцелярских изделий.

Постановление вступает в силу 7 февраля.

Ранее "Страна" приводила реакцию главы Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко на разрешение тратить поощрение за вакцинацию на покупку газет и журналов.

Также мы публиковали разъяснения от Кабмина о сроках действия программы "Вовина тысяча".