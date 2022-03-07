Президент Владимир Зеленский рассказал о работе правительства над планом восстановления Украины.

Об этом он сказал в видеообращении.

"Создан специальный пакет помощи бизнесу и работникам. ФОПы 1 и 2 группы полностью освобождаются от ЕСВ. Предприятия и ФОПы 3 группы освобождаются от уплаты ЕСВ за наемных рабочих, которые были призваны в ВСУ и другие защитные формирования, в том числе ТРО. Освобождение от уплаты налога на землю и арендной платы за землю государственной коммунальной собственности на всех территориях, где ведутся боевые действия. Все это - на время военного положения и минимум на год после его завершения", - сказал Зеленский.

Напомним, ранее мы писали, что Зеленский заявил о том, что потерявшие работу наемные работники и ФОПовцы получат по 6,5 тысяч гривен от государства. Для этого уже можно подать заявку в "Дие".

Также писали, что иностранцы решили помочь украинцам и заказали жилья в Украине на $1,9 млн, хотя даже не могут попасть в страну.

"Страна" следит за обстановкой на фронте на двенадцатый день войны в обновляемом материале.

Отметим, мы подробно рассказывали о том, что происходило в Украине 6 марта, на 11-й день войны.

Также мы публиковали новую карту боевых действий в Украине.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбиралась, как Россия и Украина могут договориться о мире, а также - за что в Киеве убили переговорщика с Москвой.