Президент Украины Владимир Зеленский утром 7 марта записал новое обращение. Он снова призвал Запад закрыть небо над Украиной, а также рассказал о планах по восстановлению Украины, которые разрабатывает правительство.

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Именно в Украине сейчас решается, станет ли кто-то в Европе жертвой такой же агрессии, сказал Зеленский. По его словам, он говорит об этом мировым лидерам, и они с этим соглашаются. Зеленский рассказал, что поговорил с президентом Польши Анджеем Дудой, премьером Великобритании Борисом Джонсоном, главой итальянского правительства Марио Драги, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьером Индии Моди.

Также Зеленский призвал к новым санкциям против РФ, бойкоту российского экспорта, в частности, отказу от нефти и нефтепродуктов, бойкоту импорта.

"Если вторжение продолжается и РФ не отказалась от своих планов - нужен новый санкционный пакет. Бойкот российского экспорта, а именно отказ от нефти и нефтепродуктов из РФ", - сказал Зеленский.

Президент рассказал о ночных ударах по жилым кварталам Николаеву и Харькова. Заявил, что войска РФ держат в заложниках жителей Ирпеня, Бучи, Гостомеля и других захваченных городов.

Также Зеленский снова обратился к Западу и призвал закрыть небо над Украиной и предоставить Украине боевые самолеты и средства ПВО.

"Сколько еще нужно смертей и потерь, чтобы уберечь небо над Украиной? Чем мирные люди в Харькове или Николаеве отличаются от Гамбурга или Вены? Мы ждем решения. Очищение неба. Или силой, которая у вас есть. Или вы дадите нам боевые самолеты и средства противовоздушной обороны, которые дадут нам необходимую силу. Это помощь, которую мир должен предоставить не просто Украине. А себе. Чтобы доказать – человечность победит. Как можно быстрее", - заявил он.

Кроме того, Зеленский рассказал о работе правительства над планом восстановления Украины.

"Создан специальный пакет помощи бизнесу и работникам. ФОПы 1 и 2 группы полностью освобождаются от ЕСВ. Предприятия и ФОПы 3 группы освобождаются от уплаты ЕСВ за наемных рабочих, которые были призваны в ВСУ и другие защитные формирования, в том числе ТРО. Освобождение от уплаты налога на землю и арендной платы за землю государственной коммунальной собственности на всех территориях, где ведутся боевые действия . Все это - на время военного положения и минимум на год после его завершения", - сказал Зе.

Также он анонсировал отсрочку уплаты налогов для всех предприятий, которые не могут их заплатить.

Также Зеленский поблагодарил все предприятия, которые продолжают работать и которые выплачивают зарплаты сотрудникам

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