Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что у украинцев есть план "непрерывности власти" на случай, если президент Украины Владимир Зеленский будет убит.

Об этом Блинкен сказал в воскресенье, 6 марта, в интервью программе CBS "Face the Nation".

"Украинцы имеют планы, о которых я не буду говорить или не буду вдаваться в какие-либо подробности, чтобы убедиться, что существует непрерывность правления - тем или иным способом. И я собираюсь остановиться на этом", - сказал Блинкен.

По Конституции, в случае смерти президента его полномочия переходят к спикеру парламента. Пост спикера занимает сейчас Руслан Стефанчук.

Напомним, что власти США полагают, что президент Украины Владимир Зеленский сохраняет контроль над вооруженными силами страны, но опасаются за его безопасность.

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