В Мелитополе, который на данный момент подконтролен российским войскам, на митинге за Украину сожгли чучело Путина.

Соответствующие фото были размещены в социальных сетях.

На снимке можно заметить, что на чучело прикрепили рисунок Путина со свастикой на лбу. Чучело сожгли под бурные возгласы митингующих.

Кроме того, жители прошли по городу с флагами Украины и скандировали: "Мы здесь власть!". На плакатах были надписи "Путин, тебе п@@да" и "Оккупанты, вон".

Ранее мы писали, что жители Мелитополя вышли на митинг и прокричали "позор!" получающим гуманитарку от российской армии.

Также "Страна" сообщала, что в Мелитополе жители города без оружия пытались прогнать стреляющих российских военных.

"Страна" следит за ходом войны в обновляемом материале.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

В нашем материале - подробно о том, что происходило в Украине 5 марта 2022 года .

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