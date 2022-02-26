В субботу, 26 февраля, жители Мелитополя сообщили об отсутствии правоохранителей в городе и возможных случаях мародерства. Кадры опубликованы в Telegram-канале "Политика Страны".

"Из-за того, что в городе нет ни полиции, ни СБУ, есть случаи мародерства. Некоторые магазины обокрали. Есть брошенная техника – с нее сливают солярку. Поэтому не выходите без надобности. Сегодня вот такая ситуация в Мелитополе", - говорит один из очевидцев.

Кроме того, мужчина также рассказал – на некоторых административных зданиях уже были замечены российские флаги.

Россия объявила "специальную военную операцию на Донбассе". После этого началась атака украинской инфраструктуры на военных машинах с буквой Z. В Украине стартовала всеобщая мобилизация.

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