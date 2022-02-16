В Украине на фоне волны слухов о возможной войне с Россией в разы увеличился спрос на гражданское огнестрельное оружие и боеприпасы к нему.

Это подтвердили "Стране" владельцы оружейных магазинов и врачи-психиатры, которые выдают справки для разрешений на покупку стволов.

По словам представителя одной из крупных украинских сетей оружейных магазинов, в первую очередь увеличилось количество продаж боеприпасов, прежде всего самых распространенных – для гладкоствольных охотничьих ружей калибра 12/76. Такие патроны чаще всего применяют в дешевых помповых ружьях, которые изначально предназначены для личной защиты, а на охоте особо не популярны из-за конструктивных особенностей.

"Патроны фактически раскуплены под ноль. В первую очередь разбирают патроны 12/76 для помповиков и боеприпасы к гражданским модификациям автомата Калашникова – калибра 7.62*39. Также популярны патроны к полуавтоматическим ружьям калибра 308. Это самые распространенные образцы, которые находятся на руках. Скорее всего, люди запасаются оружием для самозащиты, такое было уже в 2014 году, когда появились разные полувоенные формирования и надежды на поддержку милиции особой не было", - пояснил продавец оружейного магазина Валентин К.

Впрочем, в полиции отрицают, что спрос на оружие увеличился.

"По сравнению с январем количество выдаваемых разрешений на владение огнестрельным оружием в Одесской области даже незначительно упало, разрешительная система выдала почти на сотню разрешений меньше", - сказал глава ГУНП Одесской области Николай Семенишин.

Однако количество выданных полицией разрешений на владение оружием не показатель. Дело в том, что согласно украинскому законодательству, любой несудимый и не состоящий на учете в психоневрологическом диспансере гражданин может приобрести в магазине оружие еще до подачи заявления на разрешение владения огнестрелом. И купленный ствол будет ожидать своего владельца в магазине до момента получения документов.

"В начале февраля начался ажиотажный спрос. Прежде всего на бюджетные модели АК и дешевые помповые ружья. Сейчас в нашем магазине выкуплены практически все "АКамеоиды" - гражданские аналоги автоматов Калашникова. В Киеве еще остались резервы, а вот в Одессу пришлось довезти партию МКМ-072 (аналогов АК – Ред.). Оружие выкупают заранее. Большинство стволов покупают не те, кто записывается в территориальную оборону, а для самозащиты", - признался продавец оружия.

В магазинах снаряжения и товаров для туризма утверждают, что продажи армейского камуфляжа остались на прежнем уровне. Зато подскочили продажи снаряжения и инвентаря для выживания.

"Массово покупают генераторы бесперебойного питания, фонари, спальные мешки. Повысился спрос на термобелье, сухие пайки и элементы автономного обогрева", - рассказал продавец специализированного магазина для туризма Анатолий Ковалев. По его словам, ажиотажный спрос на товары для выживания начался почти одновременно с информационной волной о возможной войне с РФ: люди уверены, что если начнется война, им придется надеяться лишь на себя.

Как рассказал "Стране" представитель компании "Сафари Украина" (магазин в Харькове, интернет-магазин, стрелковый комплекс) Андрей Романов, если раньше люди покупали, в основном, охотничье оружие, то сейчас - гладкоствольные помповые дробовики и гражданские карабины на базе винтовки М15 и автомата Калашникова. Также спрашивают бронежилеты, но у нас их нет в ассортименте.

"Наш магазин находится в Харькове, но звонят люди из Киева и других регионов. Есть также случаи оптовых покупок оружия, но они единичные. Причина ажиотажа понятна - нагнетание паники по поводу вторжения. Оружие покупают для самообороны и защиты своего жилья и имущества. Понятно, что не с армией собираются воевать - опасаются мародеров. Скажу так: по продажам оружия мы почти достигли уровня 2014 года. И спрос продолжает расти. На выдачу разрешений на владение оружием сейчас небывалые ажиотаж, так что покупателей еще прибавится.

Некоторые позиции по ассортименту уже вскоре могут попасть в разряд дефицитных, к примеру, картечные патроны к ружьям и патроны не смертельного действия. Зимой традиционно идет провал по поставкам. В некоторых магазинах, у которых нет складов, уже дефицит предложения", - говорит Андрей Романов.

По словам главы одесского охранного агентства Николая Сборщика, украинцы покупают оружие для самозащиты.

"Многие приобретают оружие исключительно для самозащиты, считая, что дальнейший кризис в стране будет сопровождаться ростом преступности и грабежами. Лично знаю более двух десятков людей, владельцев загородной недвижимости и частных домов в черте города, которые приобрели оружие и запаслись некоторым провиантом. Никто точно не знает, чего ожидать в ближайшие месяцы: будет вторжение РФ, не будет... Истерика в украинских и зарубежных СМИ буквально приучила нас к мысли о том, что плохое неизбежно. Всё это заставляет людей перестраховываться и принимать хоть какие-то меры для защиты дома и семьи. В кругу моего общения люди больше надеются на армию, к полиции уровень доверия крайне низкий", - рассказал Николай Сборщик.

Впрочем, те, кто не надеется на собственные силы и оружие в защите себя и своих семей, намерены переждать смутные времена за границей. По словам начальника управления Государственной миграционной службы в Одесской области Елены Погребняк, работники сервисных центров сейчас обслуживают в 3–4 раза больше желающих получить загранпаспорта, чем обычно. Ажиотаж на получение загранпаспортов начался буквально в этот понедельник.

Ранее "Страна" публиковала еще один материал о всплеске спроса на оружие в Украине.

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