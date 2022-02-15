В Украине - новой виток подорожания еды. Мы уже писали, что ценники в отечественных магазинах по многим позициям уже перегоняют московские. Некоторые продукты у нас стоят дороже, чем в Европе.

При этом ценовая гонка продолжается. По данным Госстата, за январь продукты питания подорожали на 2,6% (для одного месяца это очень много), а, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года - на 14,5%.

Если взять самые ходовые продукты, которые украинцы едят каждый день, подорожание было вообще грандиозным. Скажем, капуста за январь взлетела в цене на 46,3%, морковь - почти на 36%, мороженая рыба - на 18%.

В итоге, расходы среднестатистической киевской семьи на один и тот же набор продуктов увеличились с начала года на 200-300 гривен в неделю.

О заметном росте цен на продуктовом рынке говорят и рестораторы.

"У нас закупки по кухне остались на уровне декабря, а доход просел на 15%. То есть, примерно такое удорожание продуктов, получается, потому что цены на меню мы не меняли. В итоге прибыль уменьшилась на 30-40%", - говорит нам совладелица "Ведьма-бар "Лысая гора" Олеся Остафиева.

"Цены прогнозируемо растут на фоне дорогих энергоносителей, прежде всего, газа. Газ по льготным ценам получили далеко не все производители, плюс его не хватает. Но даже те, кто имеет доступ к сравнительно недорогому газу, все равно переписывают ценники, так как дорожают еще и другие составляющие себестоимости - сырье, упаковка и др. На рынке запущена цепная реакция и она выльется в еще больший рост цен", — говорит глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Разбирались, почему еда в Украине уже дороже, чем в Европе и России, и что будет с ценниками дальше.

Дорогие овощи и "распродажа" сахара и подсолнечного масла

Глава компании "Молочный альянс" Сергей Вовченко, который сейчас находится на продуктовой выставке GulFood в Дубаи, говорит, что потенциальных заказчиков в этом году хватает.

"По сравнению с прошлым годом, активность заметно выше. Разве что из-за ковида, нет китайцев. Но наши позиции не очень хорошие. По сливочному маслу и сухому обезжиренному молоку, к которым посетители проявляют повышенные интерес, украинские производители в этом году неконкурентные по цене", - отмечает Вовченко.

Украинские ценники на еду действительно шокируют, особенно на фоне невысоких доходов среднестатистической семьи. Стандартный набор продуктов на неделю обходится, минимум, в 1,5-2 тысячи, и это если покупать самое необходимое, без изысков. При этом цены и дальше растут, хотя, казалось бы, дорожать еде уже просто некуда.

Госстат дает относительно спокойный отчет по ценам за январь. В целом продукты питания подорожали за месяц на 2,6% (это вдвое больше, чем общее увеличение потребительских цен - они выросли на 1,3%). За год ценовая динамика по продуктам - 14,5%.

Но если брать в разрезе отдельных продуктовых категорий, то тут картинка выглядит уже не столь оптимистично.

Лидерами по росту цен в январе стали овощи - плюс 20,5% всего за месяц.

Капуста и вовсе взлетела в цене почти на 47% (по сравнению с январе прошлого года - рост в пять раз), а морковь - на 36%.

По словам Олега Пендзина, помимо сезонного фактора, на подорожании овощей сказался скачек курса доллара (к нам завозится много импорта, в частности, из Польши).

То же самое по рыбе. Львиная доля мороженной рыбы, которая продается в Украине - импортная продукция. Причем, поставщики, составляя прайсы, учли в них не только реальное повышение курса, но и возможные риски на будущее. Ведь в сети продукцию отдают, в основном, с отсрочкой платежа (до 90 дней), а за это время непонятно, что будет с курсом.

На 3.9%, по сравнению с декабрем, подорожали яйца. Тут, опять таки, сезонный фактор. Плюс непонятки с дешевым газом, добро на продажу которого пищепрому дали с задержкой.

Хлеб, производители которого получают больше всего льготного газа, тоже подорожал. Правда, не на 30-40%, как грозились пекари, а всего на 1,9%.

"Хлеб и дальше будет дорожать, так как в мире высокие цены на пшеницу, украинские экспортеры активизировались и даже вывезли лишнее. Теперь хлебопеки вынуждены покупать турецкую муку. Да и другие составляющие себестоимости дорожают", - пояснил Пендзин.

Молоко, как следует из отчета Госстата, в январе выросло в цене на 1,5%, На самом деле многие производители повысили ценники намного больше. К примерц, как рассказывал нам Вовченко, после того, как взлетели цены на газ, они увеличили прайсы в пределах 10%. Так же поступили некоторые другие крупные производители. Поэтому откуда взялась цифра по росту цен в 1,5% - непонятно. Возможно, за счет мелких региональных производителей, которые на момент составления статистического отчета еще не успели поменять цены.

Такие же вопросы по творогу (по данным Госстата, он подорожал за месяц на 0,8%) и сливочному маслу (плюс 1%). Сами производители говорят нам, что на самом деле ценники выросли более ощутимо - минимум, на 5-7%.

В списке продуктов, которые, по версии Госстата, в январе подешевели, — сахар (минус 0,8%) и подсолнечное масло (минус 0,5%).

Скидки, скажем прямо, символические, но они все же есть. И при этом именно эти продукты весь прошлый год были лидерами по подорожанию.

Собственно, этим и поясняется небольшое удешевление. Ценники на подсолнечное масло в Украине уже побили все рекорды - литровая бутылка стоит в столичных супермаркетах 57-70 гривен. Этот продукт вошел в список, на который распространяется госрегулирование цен (его запустили с января, установив предельную торговую надбавку на уровне 10%), что в целом и поясняет небольшое проседание цены.

По сахару, помимо госрегулирования, сыграл роль и еще один фактор. "Сахар дорожает на пике спроса - когда в Украине начинается сезон домашней консервации, то есть, с июня. Если спрос невысокий, ценники снижаются. Так что, не сомневайтесь, сахарозаводчики своего не упустят. Ждите рост цен с начала лета", - говорит Пендзин.

Официальной статистики по ценам за февраль пока нет. Оперативную информацию по ценам у сельхозпроизводителей Минагрополитики также перестал обновлять (последние данные - за декабрь этого года).

Но рост цен продолжается, — говорят эксперты.

"Лук на опте на начало февраля подорожал с 6-9 гривен до 8-11, капуста - до 13-16 гривен, свекла - до 10-15 гривен. После этого ценники на борщовый набор стабилизировались. Они будут оставаться стабильными или даже немного снизятся, когда на рынок попадет «переборка» - то, что подпортилось за зиму и будет продаваться дешевле. Но затем оставшиеся качественные овощи подорожают. Исключение составляет разве что картофель, который в этом году дешевле, чем в прошлом - 4,5 гривен против 8 гривен. Причина - хороший урожай и переизбыток предложения", - рассказал нам руководитель "АПК-информ: овощи и фрукты" Александр Хорев.

Почему не сработало госрегулирование цен

Отметим, что правительство предприняло попытку обуздать цены на продукты. В январе Кабмин расширил список товаров, которые попадают под государственное ценовое регулирование, до 11 позиций. В перечень попали: гречка, сахар, пшеничная мука, макароны отечественного производства, молоко в пленке жирностью 2,5%, подсолнечное масло, яйца, тушка птицы, сливочное масло жирностью 72,5%, хлеб. Торговая наценка на них не должна превышать 10%.

Но, как видно, продукты, которые попали в социальный список, все равно дорожают. Исключение - только сахар и подсолнечное масло, которые незначительно подешевели (но все равно остаются дорогими).

Хлеб прибавил в цене, по данным Госстата, 1,9%, макароны - 0,7%, молоко - 1,5%, яйца - 3,9%, сливочное масло - 1%. При сохранении такой же динамики в последующие месяцы, по итогам года мы получим ощутимый рост цен.

Это значит, что госрегулирование не сработало или сработало очень незначительно.

"Госрегулирование ограничивает только торговую надбавку. Но оно не влияет на рост себестоимости продукции у производителей. Последнюю накручивают дорогие энергоносители и рост цен на сырье, упаковку, логистику", - пояснил Пендзин.

Впрочем, как рассказал нам глава концерна "Ярослав" (недавно от стал собственником Киевской макаронной фабрики) Александр Барсук, производители не повышали цены на макароны с прошлого лета, а ценники на самом деле сильно накручивают торговые сети.

Производители также говорят, что особого контроля за наценками по льготному списку в торговых сетях нет, так что придерживаются ограничений далеко не все.

При этом пойти на более радикальные меры по снижению продуктовых ценников, как это делают в других странах, наши власти пока не торопятся.

Скажем, буквально на днях Турция в рамках борьбы с инфляцией снизила НДС на основные продукты питания с 8% до 1%. Теперь турецкое правительство ждет снижения цен в магазинах на 7%.

В Польше в январе этого года вообще обнулила НДС на еду (было 5%).

В Украине налог на добавленную стоимость на продукты питания стандартный - 20%, и, несмотря на то, что экономисты уже давно советуют его пересмотреть, пока остается неизменным (в ВР зарегистрирован законопроект о нулевом НДС на продукты, но шансы на его принятие невысоки).

Льготный газ не спасает

Одним из главным факторов ценового разгона на продуктовом рынке с осени прошлого года является дорогой газ. Сначала пищепром покупал его по стандартным ценам для бизнеса. А когда поставщики выкатили на январь ценники в 60 гривен за куб, предприятия заявили, что не смогут работать или резко повысят цены на продукцию. Скажем, хлебопеки пригрозили, что батоны будут по 40 гривен.

После чего Кабмин принял решение о продаже самым "социальным" сегментам пищепрома газа по льготным ценам.

В список тех, кто имеет доступ к такому газу, попали далеко не все. Определили несколько категорий предприятий - производители муки и хлеба, молока, курятины и подсолнечного масла.

Конкретные списки предприятий утверждает Министерство агрополитики. И по ним уже было несколько скандалов (в перечень попадали фирмы, мало связанные с пищепромом).

Но льготного газа не хватает. Как заявил глава Украинской аграрной конфедерации Павел Коваль, в начале февраля льготны газ получило 256 производителей (всего 18,2 млн кубов). Большую часть объемов получили хлебопеки.

"Нашим производителям в феврале нужно около 30 млн кубов. Идет речь о перечне компаний из 4 отраслей, которые, согласно Меморандуму попали в список. МИнагро заявляет о продаже 14 млн кубов - это меньше половины необходимого объема. К тому же возникают проблемы со стороны поставщиков газа, которые едва ли не саботируют программу, да и большая разница в ценах на газ: от 7 тысяч до 16 тысяч за тысячу кубов", - отметил Коваль.

В Минагрополитики оценили потребность предприятий в льготном газе на февраль в 15,6 млн кубов (хлебопекам нужно 6,6 млн, птицеводам - 5,7 млн), на март - в 18,2 млн кубов.

То есть, получается, и в этом, и в следующем месяце полностью удовлетворить потребности производителей в льготном газе не смогут.

Как говорит Сергей Вовченко, тот факт, что наши молочники оказались не конкурентными по ценам на экспортных рынках, во многом поясняется именно дорогими энергоносителями.

Но многие предприятия вообще не попали в список.

"Мы писали письма и на Кабмин, и президенту, и депутатам, В ответ пока тишина, говорят, рассматривают. Но тепличные хозяйства уже просто загибаются. Нам в отдельные периоды газ продавали по 60 гривен за куб, как на нем работать. Выживают как могут, кто на уголь, кто на щепу, кто на солярку переходят. Но крупным хозяйствам это сделать непросто. В итоге, к примеру, комбинат "Тепличный" вообще не закладывал новый урожай огурцов - нерентабельно. Томаты будут, но не в марте, как обычно, а в мае, и дороже, чем в прошлом году. На рынке будет полно турецкого импорта, особенно после подписания зоны свободной торговли. Нам обещают какие-то льготные кредиты, но это пока только на бумаге. Многие ли хозяйства выживут, пока деньги начнут давать, непонятно", - говорит нам глава Ассоциации тепличников Алексей Чайка.

Отметим, что некоторые украинские тепличники все же заложили урожай огурцов, и он уже начал поступать в продажу. Но цены выше прошлогодних на 10-17%.

По мнению Александра Хорева, украинские тепличные овощи в торговых сетях может потеснить турецкий импорт. Стоимость турецких овощей - в пределах доллара за килограмм. Наши же тепличники, с учетом дорогого газа, смогут продавать продукцию уже не по 35-40 гривен, как раньше, а по 80-95 гривен за килограмм. Ее просто не станут покупать, - говорит Хорев.

Жалуются и производители макарон.

"В январе ни одна макаронная фабрика, которая рассчитана на работе на газу, просто не работала - все ждали льготного газа. В Украине 10-кратный переизбыток мощностей по выпуску макарон, плюс много импорта, что не позволяет поднять цены. Но и работать на дорогих энергоносителях нереально", - говорит Барсук.

Не получили льготного газа также производители кондитерки. "Будут снижать объемы производства и повышать цены - других вариантов нет", - говорит Пендзин.

Без льготного газа остались и сахарозаводчики. Их обещают включить в список, но не сейчас, а уже со следующего сезона сахароварения.

"В случае сверхвысоких цен на природный газ осенью 2022 года правителтьство найдет для свекло-сахарной отрасли сбалансированное решение по ценообразованию на газ на период производства на заводах. Поэтому спокойно инвестируйте в выращивание (свеклы - Ред) и планируйте посевные площади согласно севообороту", - ответил министр агрополитики Роман лещенко на вопросы ассоциации "Укрсахар" по льготному сахару.

Какой должна быть "сверхвысокая" цена на газ, чтобы сахарозаводчики попали в льготный список, министр не уточнил.

Между тем, этот сезон предприятия прошли непросто. Многие попытались отказаться от газа - переходили на уголь, брикеты, солярку и др. К примеру, на Гнединском сахарном заводе рассказали, что, если бы не диверсифицировали производство, то сезон можно было бы и не начинать. Но даже после модернизации удерживаются практически на уровне рентабельности.

"Многие предприятия не получают никакого льготного газа, поэтому цены на продукты и дальше будут расти. Пока сложно сказать, какими будут темпы подорожания. Аппетиты предприятий и розницы сдерживает невысокая покупательская способность украинцев. Но можно точно утверждать, что хлеб, овощи, сахар, молочка еще прибавят в цене", - говорит Пендзин.

Что будет с ценами дальше

Эксперты ожидают роста цен в пределах 2-5% ежемесячно. Но могут быть и более ощутимые скачки.

В последние годы украинский продуктовый рынок стал сильно зависит от импорта, а там на цены влияет курс доллара, который с начала этого года растет.

Кроме того, к примеру, Беларусь, откуда к нам идут немалые объемы овощей и фруктов, с 7 февраля ограничила вывоз яблок, белокочанной капусты и лука (это связано с ростом цен на них в местной рознице). Запрет введен на три месяца, поэтому украинский рынок по эти позициям белорусских поставок не увидит фактически до окончания сезона, что также может подхлестнуть цены.

"Есть еще один нюанс — через Беларусь мы возили также российскую продукцию и экспортировали свои овощи в РФ. Так что закрытие белорусского направления ощутимо ударит по нашему плодоовощному рынку", - говорит Хорев. Он также добавил: "не вижу ни одного фактора, под влиянием которого овощи бы подешевели, а вот дорожать они однозначно будут".

Ценники могут сорваться с тормозов и под влиянием панических настроений, если люди вдруг начнут скупать крупы, сахар и подсолнечное масло.

Но основной ценовой удар, как ожидается, придется вторую половину года, когда на рынок поступит продукция из нового урожай. Ведь удобрения, семена, топливо значительно подорожали, что скажется и на стоимости урожая. Продукты могут подорожать еще на 5-10% и больше.