Газовый кризис, подкосивший производителей продуктов, и падение гривны на фоне слухов о "вторжении" ударили по ценам в Украине. Рост их резко ускорился в январе 2022 года.

Это видно и по ценникам в магазинах. А вчера ситуацию признал Госстат. По его данным, если с осени стоимость продуктов росла в среднем на 1,1% в месяц, то в январе 2022 года цены на еду выросли сразу на 2,5%.

Впрочем, опрошенные "Страной" киевляне говорят, что их средний чек в супермаркете "потяжелел" куда более существенно - в разрезе недели на 300-400 гривен на семью.

И если раньше украинские цены на еду были гораздо ниже, к примеру, российских, то сейчас они практически сравнялись.

Более того - по некоторым позициям Киев уже догнал и перегнал Москву. При этом средняя зарплата в украинской столице в районе 730 долларов (21 000 грн), а в российской - 1400 долларов (105 000 рублей).

"Страна" сравнила, сколько стоят основные продукты питания в Киеве и Москве. Цены рассчитаны по стоимости товаров торговой сети "Ашан", которая представлена в обеих столицах.

Хлеб дешевле в России

Наиболее шокирующая разница на хлеб. Киевский нарезанный батон продается за 24,70 гривен. В России аналог можно купить, в переводе на украинскую валюту, за 11,12.

То есть в Украине главный продукт стоит дороже более чем в два раза. Напомним, по хлебозаводам ударили как раз взлетевшие цены на газ, и Кабмин даже вводил госрегулирование цен. Но, видимо, не слишком помогло.

Цена в Киеве

Цена в Москве

Колбаса и мясо

Колбасу в обеих странах мы взяли вареную филейную, без сала и языка, весом 500 грамм. В Киеве цена — 76,40 против, в пересчете на гривны, 59,31 в столице России.

Самое дешевое мясо (если не считать потроха) — куриное филе — дешевле в Москве. 103 гривны против 119,90 гривен в Киеве.

Подсолнечное масло

Россияне очень жалуются на подорожавшее подсолнечное масло.

Впрочем, там, похоже, еще не все так плохо: москвичи берут литр рафинированного за 44,47 гривен, тогда как в Украине оно стоит сейчас 63 гривны. Причем речь о масле бюджетного сегмента.

Это тем более удивительно, что Украина - один из мировых лидеров по производству этого продукта. Отметим, что в России действует ограничение на экспорт подсолнечного масла, что сдерживает цены на внутреннем рынке.

Макароны

Макароны мы взяли также популярные и в Киеве, и в Москве. Цена за сто грамм в Украине — 7,9 гривен, в Москве — 6,39, то есть дешевле более чем за гривну.

Гречка

Самая дешевая гречка в Украине и России продается с разным весом. Поэтому для корректности мы вывели стоимость за сто грамм. В Украине — 4,54 гривны. В России — 12,49 рублей или 4,67 гривен.

То есть гречка стоит примерно одинаково.

Картошка, овощи и фрукты

А вот картофель развесной в Украине дешевле. 10,40 гривен в Украине против 14,02 в России.

Зато морковку выгоднее покупать в Москве: 12,15 против 16,50 гривен в Киеве.

То же касается и лука: 14,30 за кило в Киеве против 11,21 гривен в Москве. В российской столице дешевле на целых три гривны.

Тепличные овощи в Киеве разительно дороже. Огурцы в Украине сейчас идут по 119,50 за кило, в Москве — 61,16 в пересчете на гривны. В Киеве дороже в два раза.

Зато помидоры в Киеве стоят дешевле почти в полтора раза: 54,90 гривны против 74,81 в Москве.

Капуста белокочанная — самая популярная на кухнях хозяек обеих стран — в Киеве продается по 21,60 гривен за кило, в Москве 21,88. То есть почти одинаково.

Яблоки в Москве стоят дороже. Если брать сорт "Чемпион" — 37 гривен в России против 16,90 в столице Украины.

А вот бананы в Киеве дороже - 31,30 гривны за кило, против 22,25 в Москве. В украинской столице в полтора раза дороже.

Молочка

Самое дешевое молоко с жирностью 1,5% в Киеве за сто грамм стоит 2,99 гривны, в России — 6,90 рублей или 2,58 — совсем незначительная разница. Хотя в Украине молоко до недавних пор всегда было дешевле.

Цена на 5-процентный творог весом 180 грамм также почти одинаковая: в Москве 28,39 против 28,10 в Киеве.

Чай и кондитерка

Цена на чай почти одинаковая — 109,90 в Киеве против 110,91 в Москве.

Печенью к чаю на завтрак популярной марки "Бельвита" выгоднее покупают москвичи — 29,63 против 46,40 гривен в Киеве.

Почему цены в Киеве становятся выше, чем в Москве?

Главные причины - рост цен на энергоносители и топливо в Украине (которые становятся все более дороже, чем в России). Кроме того, большую роль в ряде случаев играет государственная политика. Например, ограничения на экспорт тех или иных товаров, что сдерживает рост цен на внутреннем рынке.

Также в Россия намного более значительная господдержка сельскому хозяйству и производителям продуктов питания.

Типичный пример - тепличные хозяйства, которые в РФ получает крупные преференции от правительства. В то время как в Украине они оказались на грани закрытия из-за роста цен на газ. Подробно об этом мы писали здесь.