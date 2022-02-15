Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что властям Великобритании пора извиниться за всю ту ложь, которую наговорили ее официальные лица о "вторжении России в Украину".

Об этом она написала 15 февраля в своем Телеграм-канале.

В записи Захарова напомнила слова главы британского МИДа Лиз Трасс, что та поверит в отсутствие планов у Москвы по вторжению в Украину после того, как Москва отведет все войска от границ.

"Боже, храни их всех вместе с королевой. И понадёжнее. Мы к британским границам, например, и не подводили войска, а "напасть", по мнению предыдущего поколения лондонской политической мысли, на Британию сумели в районе солсберецких шпилей. Британской стороне пора извиниться за всю ту ложь, которую наговорили ее официальные лица своим подданным и мировому сообществу", - написала Захарова.

Ранее "Страна" разбирала обвинения США и Украины в сторону России в том, что она готовит "провокации под чужим флагом".

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