В киевских Telegram-каналах сообщают о возможных мародерах, которые оставляют наклейки на замочных скважинах.

По данным пользователей, на дверях квартир начали клеить наклейки на замочные скважины. Как сообщается, их оставляют мародеры. Если спустя время наклейка не будет сорвана, значит, замочной скважиной не пользуются, и квартира пустует.

В связи с этим людям рекомендуют срывать подобные наклейки при возможности.

Напомним, в СНБО предупредили о возможных вражеских агентах в киевских чатах, которые спрашивают, как добраться в столицу.

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