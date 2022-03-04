Жители Мелитополя вышли на митинг и прокричали "позор!" получающим гуманитарку от российской армии
Днем в пятницу, 4 марта, жители Мелитополя вновь вышли митинг против россиян.
Соответствующее видео появилось в соцсетях.
При этом на другом видео участники митинга кричат "позор!" тем жителям города, кто получает гуманитарку от российской армии.
Напомним, два дня назад в оккупированном Мелитополе сотни горожан с флагами Украины вышли с протестом на центральную площадь.
Также мы писали, что в Мелитополе началась трансляция российского ТВ.
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