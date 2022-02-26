Глава Запорожской ОГА заявил, что Мелитополь сейчас в окружении, рядом с городом идут бои.

По его словам, ранее российские войска были выбиты из города, но теперь внутрь проникли группы, пытающиеся захватить объекты критической инфраструктуры.

В Офисе президента говорят, что Россия контролирует половину Мелитополя, другая половина – под контролем российских войск.

К слову, сегодня вечером Минобороны России утверждало, что "российские подразделения после высадки морского десанта вошли в Мелитополь, не встречая сопротивления".

Напомним, что утром 25 февраля в центре Мелитополя у здания СБУ стояла российская военная техника и была слышна стрельба. Российская военная техника также была замечена на южном выезде из города, на вокзале и возле мэрии.

Также "Страна" сообщала, что под Херсоном и Мелитополем под обстрел попали гражданские авто.

Россия объявила "специальную военную операцию на Донбассе". После этого началась атака украинской инфраструктуры на военных машинах с буквой Z. В Украине стартовала всеобщая мобилизация.

В нашем онлайне — Главное о военных действиях в Украине 25 февраля 2022. В телеграм-канале "Политика Страны" — самые оперативные новости Украины сейчас.

Что показал первый день атаки, почему в США предсказывают падение Киева за 3-4 дня, сколько продлится война — в видео Олеси Медведевой "Ясно.Понятно" на ютубе.