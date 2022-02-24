24 февраля, российские войска нарушили границу в Черниговской, Луганской, Сумской и Харьковской областях. На сегодняшнее время вражеская техника уже в Запорожской области. Об этом можно судить по информации в Интернете и словам заместительницы председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности Марьяны Безуглой, которая говорит, что российские военные около Энергодара (северо-западная часть области).

На видео - танки видны на въезде в Мелитополь. А жители Бердянска сообщают, что видели российскую военную технику около этого города. "Танки российские, выезд из города на Кирилловку. Все машины разворачиваются из города в эту сторону не выехать", - комментирует автор видео.

"Это непосредственная угроза как Запорожью и Днепру, так и группе украинских войск на юге Донецкой области (Мариуполь-Волноваха)", комментирует Телеграм-канал "Политика Страны", где читатели могут следить за всеми оперативными данными.

Как писала "Страна", сегодня появилось видео взрыва на аэродроме в Мелитополе. в результате российского вторжения за день было совершено свыше 393 обстрелов, разрушены 6 мостов, попадания в 32 гражданские объекты. По данным Минздрава, 57 украинцев погибли за сегодня в результате боевых действий, 169 человек ранены.

Ранее журналисты назвали причины закрытия аэропортов в Харькове, Днепре и Запорожье - чтобы там не высадился российский десант.