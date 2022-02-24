СМИ сообщают, что аэропорты Харькова, Днепра и Запорожья закрыты на прием и отправку рейсов с 20:35 23 февраля до 08:35 24 февраля по киевскому времени.

Об этом пишет Телеграм-канал "Зеркало недели".

По данным канала, полосы блокируют тягачами, чтобы предотвратить возможную посадку вражеских самолетов с десантом.

Также к закрытию готовят аэропорт в Херсоне.

Ранее "Страна" писала, что аэропорты Харькова и Днепра вечером 23 февраля временно закрыли на несколько часов. Об этом говорится в сообщениях для летного состава NOTAM (извещениях с информацией об изменениях аэронавигационного оборудования, обслуживания и правил).

Согласно извещению, единственная взлетно-посадочная полоса Харькова 07/25 не принимает рейсы с 20:35 23 февраля до 08:35 24 февраля по киевскому времени. Сообщение о закрытии неба над аэропортом опубликовано в 20:30. На табло аэропорта Харьков указано, что отменен прилет рейса Windrose ("Роза ветров") 7W145 из Киева. А прилет рейса Azur Air Ukraine QU 5332 из Шарм-эль-Шейха перенесен с 00:55 24 февраля на 11:00 24 февраля. На вылет также отменен обратный рейс на Киев и перенесен вылет рейса в Шарм-эль-Шейх.

NOTAM для Днепра создан в 23:55 23 февраля. Там указано, что аэродром закрыт с 00:00 до 07:00 24 февраля.

Между тем Россия закрыла воздушное пространство у северо-восточной границы Украины до 18 мая.