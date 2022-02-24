Россия закрывает воздушное пространство для полетов гражданской авиации вдоль северо-восточной границы Украины.

Об этом свидетельствует предупреждение NOTAM (NOTAM - извещения с информацией об изменениях аэронавигационного оборудования, обслуживания и правил).

Судя по данным системы извещений, предупреждение создано еще днем 22 февраля.

Участки воздушного пространства для гражданских самолетов вдоль украинской границы закрываются на 2,5 месяца - до 18 мая.

Ранее "Страна" писала, что аэропорты Харькова и Днепра вечером 23 февраля временно закрыли на несколько часов. Сообщение касательно аэропорта Харькова NOTAM имеет номер А0572/22. Аналогичное предписание в NOTAM №A0573/22 относится к аэропорту Днепра.

Согласно извещению, единственная взлетно-посадочная полоса Харькова 07/25 не принимает рейсы с 20:35 23 февраля до 08:35 24 февраля по киевскому времени. Сообщение о закрытии неба над аэропортом опубликовано в 20:30. На табло аэропорта Харьков указано, что отменен прилет рейса Windrose ("Роза ветров") 7W145 из Киева. А прилет рейса Azur Air Ukraine QU 5332 из Шарм-эль-Шейха перенесен с 00:55 24 февраля на 11:00 24 февраля. На вылет также отменен обратный рейс на Киев и перенесен вылет рейса в Шарм-эль-Шейх.

NOTAM для Днепра создан в 23:55 23 февраля. Там указано, что аэродром закрыт с 00:00 до 07:00 24 февраля.

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