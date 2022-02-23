В среду, 23 февраля, со стороны российской границы в направлении Донецка движутся две колонны военной техники.

Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, одна из колонн состояла из девяти танков и боевой машины пехоты, вторая из грузовиков и машин с топливом. На всех машинах не было каких-либо опознавательных знаков.

Ранее в соцсетях неоднократно публиковали видео с передвижениями российской военной техники у границ Украины. В России даже придумали название для этого жанра - ТанкТок.

А Совет Федерации России разрешил использовать российскую армию в "ЛДНР". В Совфед РФ поступило обращение президента об использовании Вооруженных сил России за рубежом. На это обращение в Совфеде дали добро.

Мы писали, что после признания Россией двух донбасских "республик" на фронте не утихает обострение, а также, что сейчас происходит в Донецке, где объявили всеобщую мобилизацию и начались перебои с водой.

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