В Совфед РФ поступило обращение президента об использовании Вооруженных сил России за рубежом. На это обращение в Совфеде дали добро.

Речь идет об использовании российской армии в "ЛДНР".

Представление об использовании российской армии на территории "ЛДНР" внес президент России Владимир Путин. Он просит согласие на такой шаг у Совета Федерации.

Известно, что профильные комитеты Совфеда рекомендуют дать Путину согласие на использование Вооруженных сил РФ в "ДНР" и "ЛНР".

В то же время, по данным Минобороны России, на границах "ДНР" и "ЛНР" Украина создала 60 тысячную группировку. В ведомстве заявляют о необходимости взять местных жителей под защиту.

Новость прокомментировал телеграм-канал "Политика страны":

"Таким образом, российские войска смогут открыто войти на территорию "республик". И в ближайшее время, судя по всему, это и будет сделано. Вопрос в том, что будет дальше. Остановятся ли они на нынешней линии разграничения? Установится ли там тишина, как на границе с Крымом? Либо начнутся боестолкновения с ВСУ и тогда военный конфликт выйдет на совершенно иной уровень

Во время обсуждения вопроса сенатор Косачев заявил, что задача ввода войск - не допустить начала большой войны и, соответственно, не допустить втягивания в неё России. О том же сказали и сенатор Воробьев, и спикер Матвиенко. По их словам, ставится задача "прекратить войну, прекратить обстрелы, установить мир". То есть - цель публично заявлена "миротворческая". Как будет на практике - увидим в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Накануне, 21 февраля, президент России Владимир Путин после заседания Совета безопасности Российской Федерации и видеообращения к гражданам по теме Украины принял решение признать "ЛНР" и "ДНР" независимыми государствами.

Как писала "Страна", президент США Джо Байден подписал указ о санкциях в связи с признанием Россией "ЛНР" и "ДНР". Документ называется "Исполнительный указ о блокировании собственности определенных лиц и запрещении определенных сделок в связи с продолжающимися усилиями России по подрыву суверенитета и территориальной целостности Украины".

Сегодня Госдума РФ ратифицировала договоры о дружбе и взаимопомощи с "ЛНР" и "ДНР".

О том, что говорит Зеленский и Запад после признания "ЛДНР", смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно"