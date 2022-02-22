В Белом доме рассматривают последние шаги России, которая признала независимость "ЛНР" и "ДНР", в отношении Украины как "начало российского вторжения".

Об этом сказал заместитель советника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер, пишет "РИА Новости".

"Мы считаем, что да, это начало вторжения, нового вторжения России в Украину. И вы уже стали свидетелями начала нашего ответа, который, как мы говорили, будет стремительным и жестким", - сказал Файнер.

Напомним, 21 февраля Россия признала независимость и суверенитет "ЛНР" и "ДНР", соответствующий указ подписал Владимира Путин. На следующий день "парламенты" "ДНР" и "ЛНР" ратифицировали договоры о дружбе и взаимопомощи с Россией. Договоры подразумевают, в том числе, и ввод на территорию "республик" российской армии.

При этом глава комитета Госдумы РФ по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что "ЛНР" и "ДНР" будут признаны Россией в границах Донецкой и Луганской областей. После этого в Госдуме РФ опровергли его слова.

Также сообщалось, что президент США Джо Байден подписал указ о санкциях в связи с признанием Россией "ДНР" и "ЛНР".