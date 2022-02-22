"Парламенты" и "ДНР", и "ЛНР" 22 февраля ратифицировали договоры о дружбе и взаимопомощи с Россией. Сегодня то же самое сделает и Государственная Дума Российской Федерации.

Глава "ЛНР" Леонид Пасечник уже подписал закон о ратификации "ЛНР" договора о дружбе и взаимопомощи с РФ.

Напомним, договоры подразумевают, в том числе, и ввод на территорию "республик" российской армии, о чем говорится в соответствующих указах президента России.

Мы сообщали, что вчера Владимир Путин принял решение признать "ЛНР" и "ДНР" независимыми государствами. Он подписал соответствующий указ.

Вместе с тем, сегодня в "ДНР" объявили мобилизацию мужчин 18-27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу. В документе говорится, что призывники будут направлены для прохождения военной службы по мобилизации в резерв "Командования Народной милиции ДНР".

"Страна" ранее проанализировала, почему Россия решила признать донбасские "республики" и какие будут последствия этого.

Что означает признание Россией "ЛДНР" - смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".