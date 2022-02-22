В ближайшие часы состоится Совет безопасности Казахстана, на котором будет официально принята позиция страны по поводу признания Россией "ЛДНР".

Об этом сообщил министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди, пишет "Интерфакс".

"Но должен заверить, что вопрос о признании Казахстаном Донецкой и Луганской "народных республик" не стоит. Мы исходим из основ международного права и принципов Устава ООН", - сообщил министр иностранных дел.

При этом дал свой анализ причин, почему Россия признала "ЛДНР".

"Понятно, что отсутствуют договоренности между Западом и Россией по системе безопасности. Как вы знаете, российская сторона направила проекты соглашений между Россией и США, а также проект соглашений между РФ и НАТО. Но данное соглашение на данный момент не достигнуто. Во-вторых, участники "нормандского формата" не способны и не достигли взаимопонимания по путям реализации минских соглашений. Это тоже одна из причин. В-третьих, мы говорим о гуманитарном кризисе в Донецкой и Луганской "республиках". Вы знаете, что потоки беженцев сейчас направились из этих республик в сторону России", - сказал Мухтар Тлеуберди.

Напомним, ранее "Страна" рассказывала, какие будут последствия после признания Россией "ЛНР" и "ДНР".

Также мы писали, что постпред Украины в ООН потребовал от России отменить решение о признании "ЛДНР" и вернуться к переговорам.

Кроме того, сообщалось, что Макрон осудил признание Россией независимости "ЛДНР" и призвал ввести санкции.

О том, что означает признание Россией "ЛДНР", рассказывала в блоге "Ясно.Понятно" Олеся Медведева.