Постпред Украины Сергей Кислица на заседании Совбеза ООН, созванном после признания Россией независимости "республик" Донбасса, заявил, что Россия немедленно должна вернуться за стол переговоров. По его словам, Украина выступает за мирное урегулирование ситуации и осуждает признание "ЛДНР".

Трансляция заседания велась в YouTube.

Также, по его словам, Украина требует от Совета Безопасности ООН предпринять шаги для восстановления мира и стабильности.

"Совет Безопасности должен согласовать или решить, какие меры необходимо принять для восстановления мира и безопасности", - сказал он на заседании в ночь с 21 на 22 февраля.

По словам Кислицы, Киев стремится к миру и последователен в своих действиях.

"Мы требуем от России отменить решение о признании и вернуться за стол переговоров", - заявил он.

Также Кислица заявил, что Украина "осуждает указ о размещении дополнительных российских оккупационных сил на территориях Украины".

Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин признал независимость "ДНР" и "ЛНР".

После этого в Украине состоялось заседание СНБО. Кроме того, Владимир Зеленский записал видеообращение, из которого вытекает, что приказа стрелять по войскам РФ не будет.

Что означает признание Россией "ЛДНР" - смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".