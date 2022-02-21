Президент США Джо Байден 21 февраля провел телефонные переговоры с Владимиром Зеленским прямо во время телеобращения президента РФ Владимира Путина, в котором российский лидер объявил о признании независимости "ДНР" и "ЛНР".

Об этом передает ТАСС со ссылкой на Белый дом.

Байден провел телефонный разговор с Зеленским по защищенной линии, и происходила беседа днем с 14:05 до 14:40 по восточному времени США (с 21:05 до 21:40 по Киеву). А обращение Путина транслировалось в эфире ориентировочно с 20:40 до 21:35 по киевскому времени.

Ранее Зеленский написал в своем Твиттере, что провел разговор с Байденом и обсудил "события последних часов". Он добавил, что еще собирается переговорить с премьером Великобритании Борисом Джонсоном.

Между тем стало известно, что в ответ на признание "ЛДНР" Байден готов запретить торговать с "республиками" и инвестировать в них. И что в Белом доме ожидали подобного шага со стороны России и были готовы немедленно отреагировать.