В своем обращении в понедельник, 21 февраля, президент России Владимир Путин постепенно дошел до обсуждения времен второго Майдана в Украине.

"Радикалы воспользовались справедливым недовольством населения. Довели Майдан до государственного переворота. По имеющимся данным, материальная поддержка со стороны США составляла один миллион долларов в день", - заявил Владимир Путин.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин вечером 21 февраля начал выступать с обращением. Свою речь он начал с экскурса в историю - о том, как появилась Украина. Путин осудил предложенный Владимиром Лениным подход к созданию СССР, который предусматривал право республик на выход из Союза.

Ранее "Страна" сообщала, что президент России Владимир Путин после заседания Совета безопасности Российской Федерации и видеообращения к гражданам по теме Украины принял решение признать "ЛНР" и "ДНР" независимыми государствами.

Также глава Кремля подписал договоры с Пушилиным и Пасечником о дружбе, сотрудничестве с "республиками" и оказании взаимной помощи.

Президент России заявил о том, что Украина попала под внешнее управление и доведена до уровня колонии с марионеточным режимом.

Кроме того, Путин потребовал от Киева прекратить боевые действия на Донбассе.

О том, что сейчас происходит на Донбассе и вокруг Украины, смотрите в блоге Олеси Медведевой.