В своем обращении в понедельник, 21 февраля, президент России Владимир Путин рассказал о том, как Россия после 1991 года помогала Украине, однако в ответ киевская власть строила свою государственность на противодействии России.

"В Киеве пытались использовать диалог с Россией для торга с Западом и с первых шагов стали строить свою государственность на противоречиях с Россией. При этом своей традиции подлинной государственности у Украины не было", - заявил Путин.

Кроме того, президент России добавил, что Украина попала под внешнее управление, доведена до уровня колонии с марионеточным режимом.

"Радикалы воспользовались справедливым недовольством населения. Довели Майдан до государственного переворота. По имеющимся данным, материальная поддержка со стороны США составляла один миллион долларов в день", - сказал президент РФ.

Также Владимир Путин осудил закон о тотальной украинизации, санкции СНБО и гонения на Украинскую православную церковь.

Напомним, что президент России Владимир Путин после заседания Совета безопасности Российской Федерации и видеообращения к гражданам по теме Украины принял решение признать "ЛНР" и "ДНР" независимыми государствами.

После этого в Кремле Путин подписал соответствующий указ о признании "республик". При подписании присутствовали "главы" "ЛНР" и "ДНР" Леонид Пасечник и Денис Пушилин.

Также "Страна" сообщала, что Путин пообещал наказать виновных в трагедии 2 мая в Одессе.