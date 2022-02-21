Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что России известны имена всех тех, кто организовал трагедию в Одессе 2 мая.

Об этом глава российского государства заявил в обращении к гражданам РФ в понедельник, 21 февраля.

"Мы сделаем все, чтоб найти их, привлечь к ответственности и покарать", - заявил Владимир Путин.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин вечером 21 февраля начал выступать с обращением. Свою речь он начал с экскурса в историю - о том, как появилась Украина. Путин осудил предложенный Владимиром Лениным подход к созданию СССР, который предусматривал право республик на выход из Союза.

Ранее мы писали о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. В контактах с ними российский лидер сообщил, что "в ближайшее время имеет в виду подписать" указ о признании "Донецкой и Луганской народных республик".

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