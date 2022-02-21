Президент РФ Владимир Путин вечером 21 февраля начал выступать с обращением. Свою речь он начал с экскурса в историю - о том, как появилась Украина.

Глава Кремля вновь повторил уже не раз озвученное им и его окружением мнение, что современная Украина в нынешних границах была создана большевиками за счет исторических российских земель.

Путин осудил предложенный Владимиром Лениным подход к созданию СССР, который предусматривал право республик на выход из Союза.

"Это было гораздо хуже, чем ошибка", - дал свою оценку Путин.

"Таким образом, усилиями большевиков и была создана Украина. Ее так и можно назвать: Украина имени Ленина, который силой туда запихнул Донбасс. И теперь там свергают памятники Ленину и проводят декоммунизацию. Вы хотите декоммунизацию? Нас это вполне устраивает. Мы готовы вам показать, что такое настоящая декоммунизация", - заявил Путин.

Как писала "Страна", в декабре Путин уже озвучивал это обвинение в адрес Ленина во время пресс-конференции.

"Мы стараемся не вспоминать о том, как Украина складывалась. Кто ее создал-то? Ленин Владимир Ильич, когда создавал Советский Союз. Договор 22-ого года Союзный и 24-ый год Конституции. Правда, после его смерти, но по его принципам", - сказал тогда Путин.

А летом 2020 года президент России высказал мнение, что в советской Конституции присутствовала "мина замедленного действия" - норма, согласно которой у республик СССР было право выйти из состава союзного государства.